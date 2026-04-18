회색 고기에 당근 뿐?···중동 배치 미군 식사 사진 논란

논란 일자 미 해군 “사실 아냐” 반박

이란 전쟁에 파견된 미국 병사들에게 부실한 식사가 제공되고 있다는 폭로가 나왔다.

영국 일간 텔레그래프는 17일(현지시간) 중동에 배치된 미 항공모함 ‘에이브러햄 링컨’에서 제공되고 있는 식사 사진을 공개하며 “끔찍한 광경”이라고 혹평했다. 이 사진은 링컨호에 탑승한 한 군인이 가족에게 보낸 것으로 알려졌다.

사진의 식판에는 미리 조리된 회색빛 가공육 한 조각과 삶은 당근 그리고 마른 패티 한 조각만 담겨 있었다. 그나마도 식판을 가득 채우지 못해 5칸 중 3칸은 텅 비어 있었다.

일본에 배치됐다가 중동으로 이동한 미국 강습상륙함 트리폴리호의 식사도 비슷한 수준이다. 트리폴리호에 승선 중인 한 해병대원이 가족에게 보낸 식판 사진에는 잘게 찢은 고기 한 줌과 토르티야 한 장만 담겼다.

한 해병대원은 가족에게 커피 머신은 고장 났고, 신선한 채소와 과일은 이미 오래전에 바닥났다고 말했다.

텔레그래프는 이란 전쟁 발발 전 미국 병사들에게 스테이크와 랍스타가 제공됐던 것과 비교하면 큰 차이라고 설명했다.

파견 장병 가족들이 현지로 소포를 보내고 있지만 제대로 전달되지 못하고 있다.

전쟁 이후 중동 지역에 주둔 중인 병사들을 위한 우편배달 서비스가 중단돼 수천 개의 식료품 소포는 창고에 그대로 쌓여 있다.

트리폴리호에 승선 중인 한 병사는 지난 3월 보급품이 곧 바닥날 것이고 병사들의 사기도 심각하게 떨어질 것이라고 말했다.

논란이 계속되자 미 해군 작전사령부는 성명을 통해 “파견 함정의 식량 부족과 부실 급식 의혹은 사실이 아니다”라며 “링컨호와 트리폴리호 모두 승조원에게 건강한 옵션을 제공할 수 있는 충분한 식량을 보유하고 있고, 모든 대원은 영양적으로 균형잡힌 정량의 식사를 제공받고 있다”고 해명했다.