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복귀 첫날 보낸 늑구…“탈출 전보다 3㎏ 빠져, 특식 먹고 회복 중”

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본문 요약

열흘 만에 집으로 돌아온 늑구가 복귀 첫날을 보냈다.

이번 탈출로 인해 야생에서 생활하면서 몸무게가 3㎏가량 빠진 늑구는 외부 바이러스 감염 등 우려가 여전히 남아있는 것으로 알려졌다.

18일 대전시 등에 따르면 전날 포획된 늑구는 대전 오월드 내 동물병원에서 회복을 하고 있다.

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복귀 첫날 보낸 늑구…“탈출 전보다 3㎏ 빠져, 특식 먹고 회복 중”

입력 2026.04.18 14:56

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 사진은 병원 다녀온 뒤 회복 중인 늑구. 대전오월드 제공.

대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 사진은 병원 다녀온 뒤 회복 중인 늑구. 대전오월드 제공.

열흘 만에 집으로 돌아온 늑구가 복귀 첫날을 보냈다. 늑구는 소·닭고기 특식 등을 먹으면서 회복 중인 것으로 전해졌다. 이번 탈출로 인해 야생에서 생활하면서 몸무게가 3㎏가량 빠진 늑구는 외부 바이러스 감염 등 우려가 여전히 남아있는 것으로 알려졌다.

18일 대전시 등에 따르면 전날 포획된 늑구는 대전 오월드 내 동물병원에서 회복을 하고 있다.

앞서 늑구는 지난 8일 사육시설 철조망 아래 땅을 파고 탈출했다가 열흘 만인 지난 17일 오전 0시 44분쯤 동물원에서 1㎞ 떨어진 장소에서 포획됐다.

포획 이후 검진에서 건강 상태가 양호하다는 진단을 받았지만 몸무게는 3㎏ 빠져 있었다. 위장에서는 2.6㎝ 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거하는 시술을 받기도 했다.

소화 기능에 문제가 없다고 판단돼 포획 이후부터 먹이가 제공됐다. 평소 오월드에서는 늑대에게 닭고기를 먹이로 공급하지만, 장기간 음식 섭취를 제대로 하지 못한 늑구에게는 소고기와 닭고기를 함께 줬다고 한다. 먹이에는 야생 활동 중 진드기나 바이러스 등이 침투했을 가능성을 대비해 약을 함께 섞어 제공하고 있다.

늑구는 먹이를 모두 잘 먹었고 회복 속도에 따라 소간 등 영양이 풍부한 먹이도 줄 예정이라고 오월드 측은 설명했다.

늑구는 열흘 간 야생에서 생활한 탓에 외부 바이러스 감염 등 가능성이 남아있어 가족과는 일단 접촉시키지 않고 있다. 외상은 발견되지 않았지만 바이러스 등 잠복기를 고려해 최소 일주일에서 열흘 동안은 격리 상태를 유지한다고 한다.

운영이 중단된 오월드의 재개장도 더 미뤄질 것으로 보인다.

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