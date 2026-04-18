여전히 시린 봄, 그날의 제주를 걷다…‘제주4·3’의 흔적을 찾아서

봄꽃이 다투어 피어나는 계절, 노란 유채꽃이 물결치는 제주에도 화사한 기운이 흘러넘친다. 하지만 제주의 봄이 늘 아름답기만 했던 건 아니다. 1948년 4월이 그러했다. 그해 봄에도 꽃은 피어났다. 그러나 서슬 퍼런 이념의 광풍에 휩쓸려 금세 시들어버렸고, 꽃잎이 진 자리엔 붉은 핏물이 흘러내렸다. 수년간 ‘토벌’이라는 미명 아래 많은 사람이 스러져갔지만 그 누구도 억울한 심정을 입 밖에 낼 수 없었다. 눈물조차 흘릴 수 없었던 엄혹한 시절이었다. 한국 현대사의 비극으로 꼽히는 제주4·3 이야기다.



한날한시 제삿날이 같은 마을



제주시에서 동쪽으로 20㎞ 남짓 달리면 아담한 포구를 품은 북촌리에 닿는다. 서우봉을 사이에 두고 함덕과 이웃한 작은 어촌 마을이다. 북적북적한 옆 마을에 비해 북촌은 한적하고 여유로운 느낌이다. 구불거리는 골목길 끝에서 작은 어선들이 옹기종기 모여 있는 포구와 마주쳤다. 쪽빛 바다와 이어진 북촌포구는 마을 사람들의 삶터이자 제주 올레길(19코스)이 지나가는 길목이기도 하다. 포구 안쪽은 호수처럼 잔잔하다. 때때로 바람이 슬쩍 잔물결을 일으키며 단조로운 풍경에 생동감을 불어넣는다. 선창에 걸쳐진 구름다리에 오르자 소박하고 평온한 마을 전경이 한눈에 담긴다.



그러나 이곳에도 4·3이 남긴 상처는 깊다. 제주4·3사건 진상 보고서에 따르면 4·3 기간(1947~1954년) 섬 전역에 걸쳐 약 2만5000~3만명이 희생된 것으로 추정된다. 이 중 북촌은 당시 벌어진 단일 사건 중 가장 많은 인명 피해가 발생한 마을이다. 북촌포구에서 안길을 따라 북촌초등학교(당시엔 북촌국민학교) 쪽으로 걸음을 옮기면 1949년 1월17일, 참혹했던 과거로 돌아간다.



그날 토벌대는 너븐숭이 고갯길에서 군인 2명이 무장대의 기습으로 숨지자 보복 심리에 마을 주민들을 학교 운동장에 모이게 한 후 주변 들과 밭으로 끌고 가 무차별 총격을 가했다. 노인과 여성, 아이들 할 것 없이 하루 만에 300여명이 집단 학살당했다. 북촌에 제삿날이 같은 집이 유독 많은 것도 이 때문이다. 북촌리 학살 사건은 무장대와 토벌대 간 무력 충돌을 넘어 무고한 사람들까지 희생되었음을 극명하게 보여준다. 학교 안쪽에 당시 참상을 기억하기 위해 세운 비가 굳건히 자리를 지키고 있다.



학살은 학교 밖 당팟에서도 이뤄졌다. 당팟은 마을제를 지내는 당 옆에 있는 밭을 뜻한다. 어린아이를 둘러업은 아낙네와 자신의 치마폭에 숨겨둔 아이들까지, 푸릇푸릇 생명력 넘치던 장소가 순식간에 주검들로 뒤덮인 시신밭이 되었다. 지금까지도 밭 주인은 당팟에 농사를 짓지 않는다고 한다. “당시 여기서 희생된 가족이 있거든요. 후에 밭에 흩어져 있던 총알 탄피들을 모아 제주4·3평화기념관에 기증하셨어요.” 이상언 해설사가 들려준 이야기들이 가슴을 먹먹하게 만든다. 당팟을 둘러싼 검붉은 돌담 아래 아직 못다 한 사연들이 켜켜이 쌓여 있을 터이다. 흐드러지게 피어난 유채꽃이 바람에 일렁일 때마다 마치 희생자의 넋을 기리는 진혼무처럼 보였다.



불타는 마을, 하늘을 나는 까마귀…예술로 만나는 4·3



학교에서 멀지 않은 곳에 너븐숭이 4·3 유적지가 있다. 이 일대는 북촌 주민들이 아이들과 무연고자를 묻던 자리였는데 소공원 정비 작업 중에 이른바 ‘애기무덤’이 발견되면서 제주4·3을 알리고 희생자들을 추모하는 장소로 만들어졌다. 유적지 안에 너븐숭이 4·3기념관과 위령탑, 각명비, 순이삼촌비 등이 들어서 있다.



너븐숭이 4·3기념관 내 전시 공간은 지난해 말 새 단장을 마치고 재개관했다. 주민들의 생생한 증언을 담은 영상과 예술 작품들이 어우러지며 한결 입체적인 전시로 되살아났다. 오랫동안 4·3을 담아온 강요배 화백의 작품이 먼저 눈에 들어온다. 불타는 마을을 뒤로하고 떠나야만 하는 사람들의 표정이 고통으로 일그러져 있다. 총에 맞아 죽은 어미의 젖을 물고 있는 아기를 그린 ‘젖먹이’ 앞에선 걸음이 쉽게 떨어지지 않는다. 너무 극단적으로 표현한 게 아닐까 싶었는데 실제 북촌에서 벌어진 일이라고. 이 밖에 현기영 작가의 소설 <순이삼촌> 초판본과 판화, 도자기 등 4·3을 소재로 한 여러 작품이 아픈 역사를 다시금 곱씹어보게 한다. 전시관 한쪽에 마련된 추모 공간에는 촛불 주위로 희생자 이름과 나이가 적힌 검은 휘장이 걸려 있다. 이름을 하나하나 따라가다 자꾸만 멈칫하게 된다. 7세, 8세, 3세… 더는 읽어 내려갈 자신이 없어 조용히 발걸음을 돌려 나왔다.



긴 세월에도 아픔은 사라지지 않고



위령탑 앞에서 잠시 묵념을 올린 후 주변을 둘러봤다. 탑 상층부에 새겨진 무궁화와 태극기가 유난히 도드라져 보였다. “4·3 희생자들은 죽어서도 좌익이나 빨갱이라는 억울한 오명이 씌워져 있었거든요. 유가족들에게도 크나큰 상처죠.” 그 자신도 유가족인 이상언 해설사는 오랫동안 숨죽여 살아야 했던 사람들의 고통을 담담히 풀어놓았다. 이 때문에 위령탑을 세울 때 망자들의 명예회복 차원에서 대한민국 국화와 국기를 큼지막하게 새겨 넣었다고 한다. 이런 사연을 듣고 나니 제단에 놓인 새하얀 국화꽃이 더욱 애달프게 보인다.



언덕을 이룬 너븐숭이에는 애기무덤들이 곳곳에 흩어져 있다. 어른들 시신을 옮긴 후에도 아이들은 이곳에 그대로 묻어놓았다. 사실 너무 작아서 무덤인 줄 모르고 지나칠 뻔했다. 돌로 울타리를 쳐놓지 않았다면 수십년 세월을 버티지 못하고 흔적도 없이 사라져버렸을 것이다. 어찌 보면 가장 큰 희생자는 어린 나이에 생을 마감해야 했던 아이들이지 않을까. 비슷한 또래의 조카아이가 떠올라 마음이 더욱 시렸다. 누군가 같은 생각이었는지 애기무덤 시비 앞에 아이들이 좋아하는 과자를 가져다놓았다. 고개를 돌려보니 작은 봉분에 연둣빛 봄풀이 돋아나 있다. 채 피어보지도 못하고 진 생명들 곁에, 그래도 봄은 어김없이 찾아오고 있었다.



오랫동안 ‘4·3’이란 단어는 누구든 쉬쉬하며 묻어두어야 했던 금기어였다. 하지만 암흑 같은 시기에서도 진실을 밝히기 위한 움직임은 계속되었다. 1978년에는 제주 출신인 현기영 작가가 소설 <순이삼촌>을 발표했다. 북촌리 학살 사건을 다룬 작품이었다. 작가는 출판 직후 보안사에 끌려가 고초를 겪어야만 했다. 소설 또한 금서가 되었지만 암암리에 4·3을 접한 이들은 모두가 푸들푸들 떨었다. 너븐숭이 아래 세워진 순이삼촌 문학비 아랫단에는 고무신 두 켤레가 다소곳하게 놓여 있다. 책을 읽은 이라면 무엇을 의미하는 것인지 알 수 있을 것이다. 소설 속 인물인 ‘순이삼촌’은 학살에서 살아남았지만 결국 그 기억을 이기지 못하고 스스로 생을 마감한다. 살아남은 것이 오히려 형벌이었던 사람들도 있었다.



옴팡밭에 널브러져 있는 길고 네모진 돌들은 ‘관’을 상징한다. 살아도 죽은 사람이었던 순이삼촌에게 그날의 기억은 결코 떨쳐낼 수 없었던 거대한 트라우마였다. 돌에 적힌 한 문구 앞에 한참을 서 있었다. “(중략) 당신은 그때 이미 죽은 사람이었다. 다만 30년 전 그 옴팡밭에서 구구식 총구에서 나간 총알이 30년의 우여곡절을 거쳐 오늘에야 당신의 가슴 한복판을 꿰뚫었을 뿐이었다.” 뼈아픈 역사를 되풀이하지 않으려면 잊지 않는 수밖에 없다. 따스하게 내리쬐는 봄볕이 그날의 기억을 어루만져 주는 듯했다.



>>> 4·3을 기억하고 추모하는 공간



4·3을 온전히 이해하려면 제주4·3평화공원을 들러봐야 한다. 매년 4월3일 제주4·3 추념식이 거행되는 장소다. 너른 부지에 제주4·3평화기념관(사진), 위패봉안관, 각명비, 행방불명인 표석, 봉안관이 들어서 있다. 기념관에는 4·3이 일어나게 된 시대상과 민간 학살로 이어진 초토화 작전, 침묵의 세월, 진상규명에 이르기까지 7년간의 비극적 역사가 기록되어 있다. 1947년 3월1일 관덕정 발포 사건에서 시작해 1954년 한라산 금족령이 해제될 때까지 제주도민 3만여명이 희생되었다. 위패봉안관에는 이들의 이름이 새겨져 있다. 그 이름들을 천천히 읽어 나가는 것만으로도 4·3의 아픔이 절절하게 전해온다.



섯알오름은 한국전쟁이 일어난 직후 예비검속된 민간인들이 집단 희생된 장소다. 오름 아래에는 당시 참상을 떠올리게 하는 흔적이 남아 있다. 인근에 자리한 백조일손 역사관을 함께 둘러봐야 한다. 연안여객터미널 맞은편에는 주정공장수용소4·3역사관이 있다. 4·3 당시 산에서 내려온 사람들을 수용한 임시 감옥이었다. 열악한 환경에 많은 이가 목숨을 잃거나 육지 형무소로 보내졌다. 소설 <작별하지 않는다>에서 인선의 외삼촌이 끌려갔던 곳이기도 하다. 진아영 할머니 집터는 살아남은 자의 고통과 슬픔이 밴 장소다. 빗발치는 총탄 속에 겨우 살아남았지만 턱이 부서져버린 할머니는 한평생 무명천으로 가리고 다녀야 했다. 말을 하기도, 음식을 삼키기도 어려웠던 신체적 고통과 가족을 잃고 홀로 살아가야 했던 긴 세월이 가슴 아프게 다가온다.

