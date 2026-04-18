일본 나가노시 서남서쪽에서 규모 5.1 지진 발생

일본에서 규모 5.1의 지진이 발생했다.

기상청은 18일 오후 2시 54분(한국시간) 일본 나가노현 나가노시 서남서쪽 27㎞ 지역에서 규모 5.1의 지진이 발생했다고 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 36.60도, 동경 137.90도로, 지진 발생 깊이는 10㎞로 추정된다.

기상청은 규모와 거리 등을 고려할 때 이번 지진으로 인한 국내 영향은 없다고 설명했다.