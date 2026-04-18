‘예수 행세 논란’ 트럼프, 마라톤 성경 낭독 행사 참여

교황과 설전을 벌이며 자신을 예수에 빗대 논란이 된 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘성경 낭독 마라톤’에 참여한다.

17일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 오는 19~25일 일주일간 미국 워싱턴DC에서 성경을 낭독하는 ‘미국, 성경을 읽다’ 행사가 보수 성향 기독교 단체 크리스천 인게이지드 주최로 열린다.

주최 측은 트럼프 대통령이 이 행사에 참여하고, 지난 14일 집무실ㅇ데서 자신의 낭독 분량을 녹화했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라”는 내용이 담긴 구약 성경 역대하 7장의 일부 구절을 읽었다.

트럼프 대통령의 기독교 지지달은 이 구절을 국가의 회개와 이에 따른 축복을 강조하는 뜻으로 해석한다고 NYT는 설명했다.

앞서 2021년 1월6일 의사당 습격 사건 당시 트럼프 대통령 지지단체 ‘트럼프를 위한 카우보이들’ 설립자가 확성기를 통해 이 구절을 읆기도 했다.

성경 낭독 행사는 19일 오전 창세기 1장으로 시작해 25일 저녁 요한계시록 마지막 장으로 끝난다. 트럼프 대통령이 낭독한 분량은 미 동부시간 기준 21일 오후 6~7시 사이에 방영된다. 대부분 참가자는 실시간 낭독에 나서지만, 트럼프 대통령 등 일부 고위급 인사는 사전 녹화로 진행된다.

참가자 중에는 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 숀 더피 교통장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 트럼프 행정부 고위 관료가 포함됐다.

이번 성경 낭독 행사 참여는 그가 ‘예수 AI 합성 사진’으로 기독교 지지자들의 반발을 사는 상황에서 나와 주목된다.

트럼프 대통령은 지난 12일 흰옷을 입고 붉은 망토를 걸친채 병든 누군가의 이마에 손을 얹은 자신의 이미지를 올렸다.

예수와 비슷한 이미지에 ‘신성모독’ 논란이 쏟아지자 트럼프 대통령은 해당 게시물을 약 12시간 만에 삭제했다. 트럼프 대통령은 이란 전쟁을 비판해온 미국 출신 레오 14세 교황에게도 “범죄 문제에 나약하다”고 맹비난한 바 있다.