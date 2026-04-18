창간 80주년 경향신문

AI 붐에 중국 ‘가장 비싼주식’ 마오타이에서 반도체 회사로 바뀌었다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 붐에 중국 반도체업체 위안제 과학기술이 내수주의 대명사인 주류업체 구이저우 마오타이를 제치고 '중국에서 가장 비싼 주식'에 등극했다.

지난해 매출은 전년대비 138.5% 늘어난 6억100만 위안이었다.

마오타이는 지난해 매출과 이익이 모두 2001년 상장 이후 처음으로 감소했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

AI 붐에 중국 ‘가장 비싼주식’ 마오타이에서 반도체 회사로 바뀌었다

입력 2026.04.18 16:52

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

인공지능(AI) 붐에 중국 반도체업체 위안제 과학기술(위안제)이 내수주의 대명사인 주류업체 구이저우 마오타이(마오타이)를 제치고 ‘중국에서 가장 비싼 주식’에 등극했다.

18일 중국매체 상관신문·재련사 등에 따르면 전날 중국 증시에서 위안제 주가는 10.05% 급등한 1445위안으로 장을 마쳤다. 반면 마오타이 종가는 3.8% 하락한 1407.24위안에 그쳤다.

이에 따라 ‘가장 비싼 A주(중국 기업이 중국 본토에서 위안화로 발행한 보통주)’ 자리에 마오타이 대신 위안제가 이름을 올렸다. 다만 이는 시가총액이 아닌 주식 가액 기준이다.

위안제 주가는 지난해 4월9일 종가(92.01위안)와 비교해 약 1년 만에 약 14.7배 올랐다.

위언제는 레이저 칩 개발·설계·생산·판매를 주로 하는 업체로 현재 데이터센터용 칩 등 AI 컴퓨팅 위주로 사업모델을 바꾸면서 실적이 대폭 개선됐다. 지난해 매출은 전년대비 138.5% 늘어난 6억100만 위안이었다.

마오타이는 지난해 매출과 이익이 모두 2001년 상장 이후 처음으로 감소했다. 지난해 매출은 전년대비 1.21% 줄어든 1688억여위안(36조3000억원), 모회사 귀속 순이익은 전년대비 4.53% 줄어든 823억2000만 위안(17조7000억원)이었다.

블룸버그 통신은 투자자들의 관심이 전통적인 주도주에서 기술주 중심으로 이동하고 있다고 분석했다.

다만 상관신문 “마오타이를 추월하기는 쉽지만 왕좌를 지키기는 어렵다”고 말했다. 과거에도 다수 기업이 일시적으로 마오타이 주가를 앞질렀지만 이후 다시 따라잡혔다는 것이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글