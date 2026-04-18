이란 군부 “호르무즈 해협 다시 통제”···미국 봉쇄 유지에 반발

이란 군부가 미국의 자국 봉쇄가 계속되고 있다며 호르무즈 해협 통제를 재개한다고 18일(현지시간) 밝혔다.

AFP 통신 등에 따르면, 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 “호르무즈 해협은 이전 상태로 다시 돌아갔다”고 밝혔다.

졸파가리 대변인은 “불행하게도 미국이 봉쇄라 부르는 해적행위를 지속하고 있다”면서 “이 때문에 호르무즈 해협에 대한 통제가 재개됐다. 해협은 (이란)군의 강한 통제와 지휘 아래 있다”고 말했다.

이어 “미국이 이란으로 오가는 배에 대한 통행 제한을 완전히 풀지 않는다면 호르무즈 해협의 상황은 엄격히 통제될 것이며 이전과 같은 (봉쇄) 상태가 계속될 것”이라고 했다.

앞서 이란은 이스라엘-레바논 휴전에 따라 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 개방한다고 발표하면서 미국의 대이란 해상 봉쇄가 계속되면 다시 해협을 폐쇄하겠다고 단서를 붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 기자들과 만나 “(이란 해상) 봉쇄를 계속 유지하겠다”고 말했다.

이란의 봉쇄 조치로 호르무즈 해협은 개방 하루 만에 다시 폐쇄됐다. 미국과의 2차 협상이 임박했다는 관측이 나오는 상황에서 협상력을 극대화하려는 조치로 풀이된다.