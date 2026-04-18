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본문 요약

인공지능 활용 범위를 놓고 미국 행정부와 갈등 끝에 소송전을 진행 중인 앤트로픽이 백악관과 회동했다.

양 측은 앤트로픽의 새 AI 모델 '클로드 미토스'의 사이버 보안 관련 논의를 한 것으로 전해졌다.

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자가 17일 백악관을 방문해 수지 와일스 비서실장과 스콧 베선트 재무장관을 만나 면담했다고 로이터 통신과 뉴욕타임즈 등이 보도했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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백악관, 앤트로픽 ‘미토스 충격’에 전격 회동 ···갈등 완화될까

입력 2026.04.18 19:19

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 피트 헤그세스 미국 국방장관(오른쪽). AFP연합뉴스

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 피트 헤그세스 미국 국방장관(오른쪽). AFP연합뉴스

인공지능(AI) 활용 범위를 놓고 미국 행정부와 갈등 끝에 소송전을 진행 중인 앤트로픽이 백악관과 회동했다. 양 측은 앤트로픽의 새 AI 모델 ‘클로드 미토스’의 사이버 보안 관련 논의를 한 것으로 전해졌다.

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 17일(현지시간) 백악관을 방문해 수지 와일스 비서실장과 스콧 베선트 재무장관을 만나 면담했다고 로이터 통신과 뉴욕타임즈(NYT) 등이 보도했다.

백악관은 면담 이후 성명을 내고 “협력 기회 뿐 아니라 기술 확산에 따른 과제를 해결하기 위한 공동 접근 방식과 계획에 대해 논의했다”면서 “생산적이고 건설적이었다”고 말했다.

앤트로픽도 “양측은 사이버 보안, 미국의 AI 경쟁 선도, AI 안전성 등 핵심적인 공동 우선과제를 위해 어떻게 협력할 지 논의했다”며 “생산적이었다”고 설명했다.

이날 회동은 앤트로픽이 내놓은 ‘미토스’가 전문가 수준의 소프트웨어(SW) 취약점 탐지 능력을 보이면서 ‘AI 해킹’ 우려가 커졌기 때문이다.

백악관 관리예산국(OMB)의 그레고리 바바시아 최고정보책임자(CIO)는 각 부처에 메일을 보내 미토스 모델을 정부 기관이 사용할 수 있도록 하는 방안을 마련하고 있다고 밝혔다. 재무부와 국무부도 최근 앤트로픽에 미토스에 대한 설명과 접속 권한을 요청했다.

현재 미 정보당국 일부와 국토안보부 산하 사이버·인프라보안국(CISA)은 이미 미토스를 시험 운영 중인 것으로 전해졌다.

이번 만남으로 백악관과 앤트로픽 간 갈등이 완화될 수 있다는 전망도 나온다. 다만 워싱턴포스트(WP)는 이날 회의에 대해 “앤트로픽과 행정부 간 관계에 있어서는 진전이 없었다”고 보도했다. NYT는 앤트로픽과 백악관이 합의점을 찾더라도 국방부는 합의에서 제외될 가능성이 크다고 관계자를 인용해 보도했다.

앤트로픽의 클로드는 미 국방부가 기밀 업무에 사용하는 AI 모델이었는데, 미국 내 대규모 감시와 자율살상무기에 사용해서는 안 된다는 원칙을 고수했다가 갈등이 생겼다.

국방부는 앤트로픽을 ‘공급망 위험’ 기업으로 지정하고 도널드 트럼프 대통령도 모든 정부 기관에 앤트로픽 제품을 사용하지 말라는 지침을 내렸다. 앤트로픽은 이에 반발해 소송을 제기했다.

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