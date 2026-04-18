백악관, 앤트로픽 ‘미토스 충격’에 전격 회동 ···갈등 완화될까

인공지능(AI) 활용 범위를 놓고 미국 행정부와 갈등 끝에 소송전을 진행 중인 앤트로픽이 백악관과 회동했다. 양 측은 앤트로픽의 새 AI 모델 ‘클로드 미토스’의 사이버 보안 관련 논의를 한 것으로 전해졌다.

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 17일(현지시간) 백악관을 방문해 수지 와일스 비서실장과 스콧 베선트 재무장관을 만나 면담했다고 로이터 통신과 뉴욕타임즈(NYT) 등이 보도했다.

백악관은 면담 이후 성명을 내고 “협력 기회 뿐 아니라 기술 확산에 따른 과제를 해결하기 위한 공동 접근 방식과 계획에 대해 논의했다”면서 “생산적이고 건설적이었다”고 말했다.

앤트로픽도 “양측은 사이버 보안, 미국의 AI 경쟁 선도, AI 안전성 등 핵심적인 공동 우선과제를 위해 어떻게 협력할 지 논의했다”며 “생산적이었다”고 설명했다.

이날 회동은 앤트로픽이 내놓은 ‘미토스’가 전문가 수준의 소프트웨어(SW) 취약점 탐지 능력을 보이면서 ‘AI 해킹’ 우려가 커졌기 때문이다.

백악관 관리예산국(OMB)의 그레고리 바바시아 최고정보책임자(CIO)는 각 부처에 메일을 보내 미토스 모델을 정부 기관이 사용할 수 있도록 하는 방안을 마련하고 있다고 밝혔다. 재무부와 국무부도 최근 앤트로픽에 미토스에 대한 설명과 접속 권한을 요청했다.

현재 미 정보당국 일부와 국토안보부 산하 사이버·인프라보안국(CISA)은 이미 미토스를 시험 운영 중인 것으로 전해졌다.

이번 만남으로 백악관과 앤트로픽 간 갈등이 완화될 수 있다는 전망도 나온다. 다만 워싱턴포스트(WP)는 이날 회의에 대해 “앤트로픽과 행정부 간 관계에 있어서는 진전이 없었다”고 보도했다. NYT는 앤트로픽과 백악관이 합의점을 찾더라도 국방부는 합의에서 제외될 가능성이 크다고 관계자를 인용해 보도했다.

앤트로픽의 클로드는 미 국방부가 기밀 업무에 사용하는 AI 모델이었는데, 미국 내 대규모 감시와 자율살상무기에 사용해서는 안 된다는 원칙을 고수했다가 갈등이 생겼다.

국방부는 앤트로픽을 ‘공급망 위험’ 기업으로 지정하고 도널드 트럼프 대통령도 모든 정부 기관에 앤트로픽 제품을 사용하지 말라는 지침을 내렸다. 앤트로픽은 이에 반발해 소송을 제기했다.