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협상 앞두고 샅바 싸움?···“이란, 미국과 2차 협상 아직 합의 안 해” 이란 매체 보도

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본문 요약

이란이 미국과 2차 협상에 대해 아직 합의하지 않았다고 이란 타스님 뉴스가 18일 보도했다.

이 매체는 이란 강경파와 군부의 입장을 대변하는 것으로 알려졌다.

타스님 뉴스는 이어 "이란은 미국이 과도한 요구를 자제하는 것이 협상을 계속할 수 있는 주요 요건이라고 강조했다"면서 "그렇지 않다면 이란은 무의미하게 늘어지는 협상으로 시간을 낭비하려 하지 않을 것"이라고 말했다.

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협상 앞두고 샅바 싸움?···“이란, 미국과 2차 협상 아직 합의 안 해” 이란 매체 보도

입력 2026.04.18 19:54

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 11일(현지시간) 미국과 이란의 첫 종전 협상이 열린 파키스탄 세레나 호텔 인근에서 현지 경찰이 경계 근무를 하고 있다. 연합뉴스

지난 11일(현지시간) 미국과 이란의 첫 종전 협상이 열린 파키스탄 세레나 호텔 인근에서 현지 경찰이 경계 근무를 하고 있다. 연합뉴스

이란이 미국과 2차 협상에 대해 아직 합의하지 않았다고 이란 타스님 뉴스가 18일(현지시간) 보도했다.

타스님 뉴스는 이날 “트럼프의 대 이랑 해상봉쇄와, 최근까지 계속 메시지가 교환된 협상들에서 드러난 미국의 과도한 요구 탓에 이런은 현재로선 다음 협상에 동의하지 않았다”고 보도했다. 이 매체는 이란 강경파와 군부의 입장을 대변하는 것으로 알려졌다.

타스님 뉴스는 이어 “이란은 미국이 과도한 요구를 자제하는 것이 협상을 계속할 수 있는 주요 요건이라고 강조했다”면서 “그렇지 않다면 이란은 무의미하게 늘어지는 협상으로 시간을 낭비하려 하지 않을 것”이라고 말했다.

매체는 이런 입장이 중재국인 파키스탄에도 전해졌다고도 덧붙였다.

이란 측의 반응은 2차 종전 협상이 임박했다는 관측이 나오는 가운데 협상 주도권을 잡기 위한 전략으로 풀이된다.

앞서 미국 월스트리트저널은 트럼프 행정부 고위관계자를 인용해 20일 파키스탄에서 미국과 이란의 2차 협상이 열릴 가능성이 높다고 전날 보도했다.

현재 파키스탄도 이란 대표단 호위 계획을 세우는 등 2차 회담 준비를 마무리한 것으로 알려졌다.

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