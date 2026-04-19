우크라 키이우서 총기 난사·인질극, 최소 6명 사망···“용의자는 러시아 출신 58세 남성”

용의자, 40여분 협상 끝에 경찰에 사살돼

18일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 총기 난사와 인질극이 발생해 최소 6명이 숨지고 14명 이상이 부상을 입었다.

로이터·AP통신 보도에 따르면 이날 한 남성이 번화가인 홀로시우스키 거리에서 시민들을 향해 총격을 가한 뒤 인근 슈퍼마켓으로 들어가 인질극을 벌이며 경찰과 대치했다. 용의자는 약 40분간 이어진 협상 끝에 진압 작전에 나선 경찰에 의해 사살됐다.

루슬란 크라우첸코 검찰총장은 용의자가 러시아 모스크바 출신의 58세 남성으로 전과가 있으며, 자동화 무기를 사용한 것으로 파악됐다고 밝혔다. 사망자 가운데 4명은 거리에서, 1명은 슈퍼마켓 내부에서 숨졌고, 또 다른 1명은 병원 이송 후 사망했다. 부상자 14명에는 12세 소년도 포함돼 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

이호르 클리멘코 내무장관은 경찰이 슈퍼마켓 내부 상황을 고려해 협상을 시도했지만, 용의자가 응답하지 않은 채 인질 1명을 살해해 현장에 사살 명령이 내려졌다고 밝혔다. 이후 인질 4명은 구조됐다.

당국은 용의자 명의로 등록된 사냥용 카빈 소총과 관련 의료 인증서를 확보하고, 총기 허가 발급 과정에 문제가 있었는지 조사 중이다. 또한 용의자가 범행 직전 자신의 아파트에 불을 지른 정황도 확인됐다.

한 이웃 주민은 용의자에 대해 “혼자 지내며 인사는 나눴지만 교류는 거의 없었고, 교양 있고 평범한 사람으로 보였다”고 전했다.

우크라이나 보안국은 이번 사건을 테러 행위로 규정했다. 2022년 러시아의 전면 침공 이후 공습은 빈번했지만, 수도에서 이 같은 총기 난사 사건이 발생한 것은 이례적인 일이다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 희생자와 유가족에게 애도를 표하며 철저한 수사를 지시했다.