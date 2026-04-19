“청소년 표심으로 지역 변화를”···전북청소년참정권운동본부 출범

전주 인후청소년센터서 출범식···1만명 모의투표 추진·16세 선거권 확대 촉구

전북 지역 청소년들의 참정권 확대와 주권 실현을 내건 ‘전북청소년참정권운동본부’가 출범했다. 정책의 수혜자를 넘어 정치 참여의 주체로 나서겠다는 선언이다.

19일 전북청소년참정권운동본부에 따르면 전주·군산·순창·장수·진안 등 전북 각 시·군 청소년들은 전날 전주 인후청소년센터에서 출범식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.

운동본부는 ‘전북 청소년 1만 모의투표 참여’를 핵심 슬로건으로 제시했다. 비유권자인 청소년들이 선거 과정을 직접 경험해 정치적 주체성을 형성하고 그 결과로 드러난 청소년의 표심을 제도권 정치에 반영하겠다는 구상이다.

청소년 대표들은 선언문에서 “청소년은 미래를 위해 유예된 존재가 아니라 현재의 시민”이라고 못 박았다. 이어 현행 만 18세인 선거권을 만 16세로 낮출 것을 요구하며 참정권 확대를 민주주의의 외연을 넓히는 시대적 과제로 규정했다. 청소년의 사회적 권리를 제도적으로 보장해야 한다는 주장이다.

출범식 직후에는 정책 제안 워크숍과 모의투표 운영 교육이 이어졌다. 참가자들은 지역의 생활 문제를 정책 의제로 구체화하고 선거법 등 실무 지식을 학습했다. 참여를 넘어 의제 설정과 실행 역량까지 확보하겠다는 행보다.

오윤택 사무처장은 “청소년들이 지역의 경계를 넘어 스스로 연결된 것이 가장 큰 성과”라며 “1만명 참여를 끌어내 청소년의 목소리를 지역 변화를 견인하는 힘으로 만들겠다”고 말했다.