영월군, 단종문화제 맞아 청령포원 관광열차 운행···20일부터 16일간

강원 영월군은 제59회 단종문화제를 맞아 오는 20일부터 5월 5일까지 16일간 동서강정원의 청령포원 일원을 순환하는 관광열차를 임시 운행한다고 19일 밝혔다.

이번 관광열차는 단종문화제 기간 영월지역을 찾는 관광객들에게 새로운 즐길 거리를 제공하고, 넓은 청령포원 부지를 보다 편리하게 이동할 수 있게 하려고 마련됐다.

요즘 청령포원은 화사한 봄꽃과 푸른 소나무 숲이 어우러져 아름다운 풍광을 연출하고 있다.

이에 따라 관광열차 이용객들이 아름다운 자연경관을 감상하며 좋은 추억을 만들 수 있을 것으로 기대된다.

탑승권은 청령포원 내 매표소에서 구매할 수 있다.

이용 요금은 연령 구분 없이 1인 1000원이다.

안백운 영월군 문화관광과장은 “청령포원의 아름다운 자연과 단종의 역사가 깃든 영월의 정취를 더욱 가까이에서 즐기시길 바란다”라고 말했다.

조선 제6대 임금인 단종의 고혼과 충신의 넋을 기리는 영월지역의 대표적인 역사 문화축제인 ‘제59회 단종문화제’는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 유네스코 세계문화유산인 장릉(莊陵)과 동강 둔치 일원에서 열린다.