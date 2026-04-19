서울 중구가 도시브랜드 ‘이순신1545’를 담은 여권 덮개를 배포한다고 19일 밝혔다. 여권 발급 신청을 한 후 수령을 위해 구청을 방문한 사람들에게 선착순으로 나눠준다.

덮개 앞면에는 중구 정책브랜드 ‘내편중구’를, 뒷면에는 도시브랜드 ‘이순신1545’와 외교부 영사콜센터 연락처를 담았다. 주민이 해외여행 중 긴급 상황에 부닥쳤을 때 즉시 도움을 받을 수 있도록 하는 한편, 중구 브랜드를 국내외에 널리 알리는 효과가 기대된다.

사용 편의성도 높였다. 여권을 쉽게 넣고 뺄 수 있도록 상·하단이 트인 구조로 제작했다. 카드와 항공권 등을 함께 보관할 수 있는 포켓을 더해 활용도를 높였다.

한편 구는 수요자 중심의 맞춤형 여권 서비스도 운영하고 있다. 지난해 1월부터 ‘찾아가는 여권 교부 서비스’로 거동이 불편한 75세 이상 고령자와 중증 장애인을 직접 방문해 여권을 전달하고 있다. 4월 현재까지 총 132건을 내줬다.

월요일·수요일에는 오후 6시부터 8시까지 야간 민원실을 운영해 평일 낮 방문이 어려운 주민의 편의를 돕고 있다. 야간 운영 시간에도 일반여권 접수와 교부 서비스를 이용할 수 있다.