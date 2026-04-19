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[속보]이 대통령 “대한민국 헌법 뿌리로 태어난 4·19 정신, 내란의 밤 물리쳐”

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본문 요약

이재명 대통령은 4·19혁명 66주년인 19일 "서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에, 2024년 12월 겨울밤 우리 대한국민은 마침내 내란의 밤을 물리칠 수 있었다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 강북구 국립4·19민주묘지에서 열린 제66주년 4·19혁명 기념식에 참석해 "부마 항쟁과 5·18민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명까지 이어진 4·19 정신은 참된 주권자의 나라를 갈망하는 강고한 연대의 힘으로 피어났다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "나라의 주인이 국민임을 일깨운 이 위대한 승리는 '유네스코 세계기록유산'에 등재됐고, 이제 세계 역사에 남을 민주혁명으로 당당하게 기억될 것"이라며 "이 자리를 빌려 불굴의 의지로 민주주의와 내 나라를 지켜낸 4·19혁명 유공자분들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

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[속보]이 대통령 “대한민국 헌법 뿌리로 태어난 4·19 정신, 내란의 밤 물리쳐”

입력 2026.04.19 10:37

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 분향하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 분향하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 4·19혁명 66주년인 19일 “서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에, 2024년 12월 겨울밤 우리 대한국민은 마침내 내란의 밤을 물리칠 수 있었다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 강북구 국립4·19민주묘지에서 열린 제66주년 4·19혁명 기념식에 참석해 “부마 항쟁과 5·18민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명까지 이어진 4·19 정신은 참된 주권자의 나라를 갈망하는 강고한 연대의 힘으로 피어났다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “나라의 주인이 국민임을 일깨운 이 위대한 승리는 ‘유네스코 세계기록유산’에 등재됐고, 이제 세계 역사에 남을 민주혁명으로 당당하게 기억될 것”이라며 “이 자리를 빌려 불굴의 의지로 민주주의와 내 나라를 지켜낸 4·19혁명 유공자분들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이 대통령은 “우리의 자랑스러운 민주주의 역사는 순풍에 돛을 단 유람선처럼 평온하게 온 것이 결코 아니다”라며 “사리사욕과 당리당략에 빠진 위정자들이 국민의 뜻을 거역할 때마다, 나라를 바로 세우고 역사의 물줄기를 되돌려놓았다”고 말했다. 그는 “‘껍데기는 가라’고 외쳤던 한 시인의 말처럼, 오늘 우리는 영령들의 고귀한 뜻을 기리며 4·19혁명이 남긴 정치의 본령을 기억한다”고 밝혔다.

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