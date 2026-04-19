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김해시 공공 배달앱 ‘먹깨비’ 가맹점 41% 증가··· 매출도 출시 후 3배 이상 ‘껑충’

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본문 요약

경남 김해시의 공공배달앱 '먹깨비'가 가맹점 수와 매출액 모두 가파른 성장세를 보이고 있다.

19일 김해시에 따르면, 지난해 먹깨비 가맹점은 3494곳으로 전년 대비 약 41% 증가했다.

2022년 5월 출시 당시 2347곳이었던 가맹점이 늘어나며 지역 상권 핵심 플랫폼으로 자리 잡았다.

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김해시 공공 배달앱 ‘먹깨비’ 가맹점 41% 증가··· 매출도 출시 후 3배 이상 ‘껑충’

입력 2026.04.19 10:48

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 김해시청. 경향신문 자료사진

경남 김해시청. 경향신문 자료사진

경남 김해시의 공공배달앱 ‘먹깨비’가 가맹점 수와 매출액 모두 가파른 성장세를 보이고 있다.

19일 김해시에 따르면, 지난해 먹깨비 가맹점은 3494곳으로 전년(2475곳) 대비 약 41% 증가했다. 2022년 5월 출시 당시 2347곳이었던 가맹점이 늘어나며 지역 상권 핵심 플랫폼으로 자리 잡았다.

가맹점 증가는 매출 급증으로 이어졌다. 2022년 34억 4800만 원이었던 매출액은 지난해 122억 원으로 3배 이상 늘었다. 하루 평균 주문 건수 또한 2022년 550건에서 지난해 1223건으로 120%가량 증가한 것으로 조사됐다.

이 같은 성과는 지난해 실시한 다양한 프로모션과 전용 상품권 발행 등 이용 활성화 전략 덕분인 것으로 분석된다. 먹깨비는 민간 배달앱보다 현저히 낮은 수수료(1.5%)로 소상공인의 부담을 덜고, 김해사랑상품권 결제를 지원하는 점이 장점이다.

김해시는 올해도 먹깨비 활성화를 위한 다양한 방안을 추진한다. 내달부터 매달 3억 원 규모의 먹깨비 전용 상품권을 10% 할인된 가격에 발행한다. 또한 현장 홍보를 통해 가맹점을 확대하고, 연중 할인 행사도 수시로 진행할 계획이다.

김해시 관계자는 “먹깨비 활성화를 통해 소비자와 소상공인의 부담을 줄이고 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”라고 밝혔다.

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