‘한방의 길, 대구약령시로 통하다’···‘한방문화축제’ 다음 달 7~10일 개최

대구시는 다음 달 7일부터 나흘간 ‘2026 대구약령시 한방문화축제’를 개최한다고 19일 밝혔다.

대구약령시(중구 약전골목) 개장 368주년을 맞아 열리는 이번 축제는 ‘한방의 길, 대구약령시로 통하다’를 주제로 삼았다. 행사 첫날인 7일 시민들의 건강과 행복을 기원하는 약령시 전통 제례행사 ‘고유제’를 시작으로 전통과 현대가 어우러진 한방문화의 진수를 선보인다고 대구시는 설명했다.

올해 축제는 약령시의 역사적 정통성 등을 강조한 테마길 3곳을 중심으로 개최된다.

약령시 서쪽 입구에 들어설 ‘한방 먹거리장터’에서는 다양한 한방 식재료를 활용한 음식을 즐길 수 있다. 모바일 기반의 ‘약령한방대첩’ 미션 프로그램을 통해 방문객들의 참여와 상권 활성화도 이끌어낸다.

축제의 정체성을 드러내기 위한 프로그램인 취타대 행진, 어지 전달식 등을 비롯해 전국 한약 종사자가 실력을 겨루는 ‘전승기예 경연대회’ 등도 예정돼 있다.

대구시는 전 세대가 편안히 머물 수 있도록 ‘한방 피크닉’ 쉼터와 ‘키즈놀이터’ 등도 운영한다. ‘한의체험센터’에서는 지역 한의사의 무료 건강상담과 추나요법 등 의료 체험 서비스를 제공한다.

대구시는 한방에 대한 이해도가 낮은 청년층과 외국인 등 다양한 계층에 지역 한의약의 우수성을 알리기 위해 1978년부터 축제를 진행 중이다.

대구시 관계자는 “약령시가 가진 로컬 브랜드의 정체성을 확립하고 지역 한의약 상권의 활력을 불어넣는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”면서 “대한민국 대표 한방축제로서의 명성을 이어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.