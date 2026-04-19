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중동전쟁 여파에 5월 여객선 유류할증료 최고단계···백령도행 할증료 3배 ‘껑충’

입력 2026.04.19 11:19

인천 중구 인천항 연안여객터미널에서 승객들이 짙은 안개로 출항 대기 중인 여객선들의 운항을 기다리고 있다. 연합뉴스

인천 중구 인천항 연안여객터미널에서 승객들이 짙은 안개로 출항 대기 중인 여객선들의 운항을 기다리고 있다. 연합뉴스

중동 전쟁 여파로 다음달 인천 여객선의 유류할증료가 ‘최고 단계’로 적용된다. 백령도행 여객선의 유류할증료는 이달보다 3배 오른다.

19일 한국해운조합 여객선 예매 앱에 따르면 이달 7만1700원(평일 기준·유류할증료 4200원 포함)인 인천∼백령도 여객선 일반석 편도 요금은 다음달 8만100원으로 오른다. 유류할증료는 이달보다 8400원 오른 1만2600원으로 책정됐다.

한국해운조합이 공급하는 면세유 가격에 따라 매월 조정되는 유류할증료는 오는 5월 최고 수준인 12단계가 적용된다. 4월에 적용된 4단계에서 한 달 만에 8단계 올랐다. 유류할증률은 현재 6%에서 18% 수준으로 상승한다.

백령도뿐 아니라 인천의 다른 섬으로 향하는 여객선들의 유류할증료를 보면 연평도행 여객선 유류할증료는 이달 3200원에서 다음 달 9700원으로 조정된다. 덕적도행은 1400원에서 4200원으로, 자월도행은 950원에서 2300원으로 오른다. 이에 따라 각 섬으로 향하는 여객선 요금 역시 인상된다.

편도 1500원(왕복 3000원)에 인천 도서 지역을 다니는 아이 바다패스 혜택을 계속 유지된다. 바다패스는 인천 시민에게 적용되는 인천 연안 여객선 14개 항로 이용요금을 1500원으로 낮추고, 다른 시도 주민 운임(유류할증료 제외) 지원 비율을 50%에서 70%로 확대한 정책이다.

다만 늘어난 유류할증료만큼을 선사에 추가 보전해야 해 인천시와 옹진군이 부담하는 보전분은 늘어날 전망이다.

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