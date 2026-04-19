창간 80주년 경향신문

‘컨베이어 끼임 사망’ 뚜안 유족 ‘차별없는 보상’에 합의···사고 발생 38일만

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘컨베이어 끼임 사망’ 뚜안 유족 ‘차별없는 보상’에 합의···사고 발생 38일만

입력 2026.04.19 11:44

이주노동자 뚜안이 숨진 경기 이천시 자갈 가공업체 앞에서 뚜안의 동생 뚜가 유품을 들어 보이고 있다. 김태희기자

이주노동자 뚜안이 숨진 경기 이천시 자갈 가공업체 앞에서 뚜안의 동생 뚜가 유품을 들어 보이고 있다. 김태희기자

컨베이어 벨트 끼임 사고로 숨진 베트남 국적 이주노동자 응웬 반 뚜안의 유족이 지난 17일 사측과 합의했다. 지난달 10일 경기 이천시 자갈공장에서 사고가 발생한 지 38일만이다.

경기이주평등연대는 지난 17일 사고가 발생한 업체 측과 뚜안의 유족이 합의했다고 19일 밝혔다. 합의문에는 유족과 유족대리인이 요구한 내국인(정주 노동자)과 차별 없는 배·보상, 유족에 대한 공식 사과, 안전관리 체계를 개선을 통한 재발 방지의 내용이 담겼다.

‘내국인과 차별 없는 배·보상’은 기존 산재 피해 이주민에게 지급되던 보상 관행을 깬 것이다.

산재가 발생하면 사측은 피해자 측에 민형사 보상금을 지급한다. 이 경우 보상금은 사망 시점으로부터 만 65세까지 일하면 받을 수 있을 것으로 기대되는 ‘일실수입’에 따라 정해진다.

일실수입을 산정할 때 정주민의 경우 한국의 임금 기준을 적용해 산정한다. 그러나 이주민은 비자를 기준으로 한국 체류일까지는 한국의 임금 기준을 따르지만, 체류 기간 외에는 본국의 임금 기준을 적용해왔다. 결국 이주민에게는 정주민에 훨씬 못 미치는 보상금이 지급됐던 것이다.

경기이주평등연대 관계자는 “기존의 차별적인 보상 관행으로 인해 이주민들은 죽어서도 심각한 차별을 겪어왔다”며 “이번 합의는 이런 관행을 깬 것으로, 앞으로도 이주노동자를 싼값에 부려 먹고 내다 버리는 관행은 사라져야 할 것”이라고 밝혔다.

사고 발생 이후 조사 과정에선 해당 업체가 안전조치를 하지 않고, 안전 교육등을 하지 않아 1억에 가까운 과태료를 납부한 사실도 확인됐다. 그럼에도 고용노동부는 해당 업체에 대해 단 한 번도 근로감독을 하지 않았던 것으로 파악됐다.

사측과 합의한 뚜안의 동생은 지난 18일 베트남으로 귀국했다. 뚜는 귀국 전 남긴 입장문을 통해 형의 비극적인 산업재해로 저희 가족이 큰 고통을 겪었을 때, 여러분의 따끔한 관심과 도움, 그리고 따뜻한 지지는 저희에게 더할 나위 없이 소중한 힘이 됐다“며 ”모든 선한 마음을 가진 분들이 베풀어주신 정신적, 물질적 지원에 깊이 감사드린다“고 밝혔다.

뚜안은 지난달 10일 오전 2시40분쯤 이천시의 한 자갈 가공업체에서 ‘제대로 작동되지 않는 컨베이어벨트를 점검하라’는 지시를 받고 혼자 컨베이어벨트 아래쪽으로 들어가서 살피다가 기계에 끼이며 숨졌다. 컨베이어벨트에는 비상 스위치도, 자동정지장치도, 덮개도 없었다. 2인1조라는 안전수칙도 지켜지지 않았다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글