10명 중 8명 “한국은 장애인이 일하기 어려운 사회”
오는 20일 장애인의 날을 앞두고 직장 내 장애인 차별과 배제가 여전히 심각하다는 조사 결과가 나왔다.
시민단체 직장갑질119가 여론조사기관 글로벌리서치에 의뢰해 직장인 1000명을 대상으로 조사한 결과, 46.2%는 “자신의 직장에 장애인 채용 관련 편견이나 차별이 있다”고 답했다.
여성(52.2%)이 남성(40.6%)보다 차별이 있다고 답한 비율이 높았다. 구조적 차별을 경험할 가능성이 높은 여성들이 장애인에 대한 편견도 더 분명하게 인식하고 있는 것으로 해석된다.
직장 환경도 장애인을 전제로 설계돼 있지 않았다. 응답자의 51%는 “자신의 직장에 배리어프리 환경이 갖춰져 있지 않다”고 답했다. 사업장 규모가 작고, 임금 수준이 낮을수록 부정 응답이 높았다.
직장에서 장애를 비하하거나 희화화하는 표현을 들은 경험이 있다는 응답은 17.4%로, 5명 중 1명이 일상적으로 차별적 언어에 노출돼 있는 것으로 나타났다.
특히 노동조합 유무에 따른 격차가 두드러졌다. 조합원은 31.2%가 관련 경험이 있다고 답해 비조합원(15.4%)의 두 배 수준이었다. 조합원이 조직 내 문제를 더 민감하게 인식하는 경향이 반영된 결과로 보인다. 동시에 노조가 있는 대규모 사업장일수록 다양한 형태의 언어적 차별에 노출될 가능성이 높다는 점도 영향을 미친 것으로 해석된다.
사회 전반에 대한 인식은 더 부정적이었다. 응답자의 76.7%는 “한국은 장애인이 일하기 좋은 사회가 아니다”라고 답했다.
제도와 현실의 괴리도 확인된다. 상시 50인 이상 사업장에 일정 비율 고용을 의무화하는 장애인 고용의무제를 알고 있다는 응답은 64.6%였다. 하지만 2024년 기준 민간부문 장애인 고용률은 3.03%로 법정 의무고용률(3.1%)에 미달했다.
기업들이 장애인 채용 대신 부담금을 납부하는 관행이 이어지면서 제도가 ‘고용 유도’가 아니라 ‘비용 대체’로 작동하고 있다는 지적이 나온다. 정부는 장애인 의무고용률을 2027년 3.3%, 2029년 3.5%까지 단계적으로 높일 계획이다.
박은하 직장갑질119 노무사는 “기본적인 노동 접근권조차 충분히 보장되지 않는 현실은 장애인을 ‘있어도 없는 사람’처럼 취급해온 문제를 보여준다”며 “고용의무제 실효성을 높여 실제 고용으로 이어지도록 해야 한다”고 말했다.
장애물 없는 생활 환경. 장애인, 고령자, 임산부 등 누구나 불편 없이 건물, 교통, 서비스, 정보에 접근할 수 있게 만드는 것을 뜻한다.