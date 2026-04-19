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본문 요약

이재명 대통령이 5박6일간 인도·베트남 국빈 방문을 위해 19일 출국했다.

이 대통령은 순방 사흘째인 21일에는 인도를 떠나 베트남을 국빈 방문한다.

이 대통령은 22일 베트남 하노이에서 또럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 하고 양국 협력 확대 방안과 에너지·공급망 협력 방안 등을 논의할 예정이다.

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[속보]이 대통령, 인도·베트남 국빈 방문 출국···5박6일 일정

입력 2026.04.19 12:20

인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 5박6일간 인도·베트남 국빈 방문을 위해 19일 출국했다.

이 대통령은 이날 오전 11시50분쯤 김혜경 여사와 함께 경기 성남 서울공항에서 대통령 전용기(공군 1호기)를 이용해 인도 뉴델리로 출국했다.

정청래 더불어민주당 대표와 한병도 민주당 원내대표, 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석, 윤호중 행정안전부 장관, 박윤주 외교부 1차관, 부호 주한 베트남 대사, 니시 카트 싱 주한 인도 대사대리 등이 출국하는 이 대통령 부부를 환송했다.

검은 정장에 자주색 남색 스트라이프 넥타이를 맨 이 대통령은 흰색 롱드레스를 입은 김 여사와 함께 환송 인사들에게 고개 숙여 인사 후 전용기에 탑승했다.

이 대통령은 이날 오후 5시(현지시간) 인도 뉴델리에 도착해 첫 일정으로 동포간담회에 참석한다. 역대 정부 출범 이후 최단 기간 내 성사된 인도 국빈 방문으로 8년 만의 국빈 방문이다. 가장 최근에는 윤석열 전 대통령이 2023년 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 인도를 찾았다.

이 대통령은 순방 이틀째인 20일 마하트마 간디 추모공원에 헌화한 뒤 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 할 예정이다. 정부·기관 간 양해각서(MOU) 교환식과 공동언론발표, 모디 총리와의 오찬 행사도 계획돼 있다.

이 대통령은 같은 날 한·인도 경제인 대화와 비즈니스 포럼에 참석해 양국 경제계 인사들과 호혜적 협력 방안을 논의한다. 인도 경제사절단에는 류진 한국경제인협회 회장과 이재용 삼성전자·정의선 현대차그룹·구광모 LG그룹·조현준 효성그룹 회장 등 주요 그룹 회장이 포함돼 양국 경제 협력 방안을 모색할 예정이다.

이 대통령은 이어 드라우파디 무르무 인도 대통령이 주최하는 국빈 만찬에 참석한다.

위성락 청와대 국가안보실장은 지난 16일 브리핑에서 이번 인도 방문의 의미에 대해 “조선·해양, 금융, 인공지능, 방위산업 등 전략 분야에서 양국 경제협력의 새로운 장을 열어갈 것”이라며 “국익 중심 실용외교의 외연을 확장해 나가는 데 있어 인도는 핵심적 파트너”라고 밝혔다.

이 대통령은 순방 사흘째인 21일에는 인도를 떠나 베트남을 국빈 방문한다. 이 대통령은 22일 베트남 하노이에서 또럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 하고 양국 협력 확대 방안과 에너지·공급망 협력 방안 등을 논의할 예정이다.

23일에는 베트남 서열 2위인 레민흥 총리, 서열 3위 쩐타인먼 국회의장과의 면담 등이 예정돼 있다.

위 실장은 인도·베트남 순방에 대해 “고속 성장 중인 두 국가를 연달아 방문하는 이번 순방을 계기로 우리 외교의 지평을 넓히고 여러 핵심 분야에서 전략적 협력을 고도화하는 기회를 물색할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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