전남광주특별시의회 첫 의원은 91명···광주 ‘5명 찔끔 증원’

시·도간 인구 대표성 불균형 해소 부족 민주당 시장 후보 민형배 “찬성 어렵다”

광주시와 전남도가 통합해 7월 1일 출범하는 전남광주특별시의회의 의원 정수가 비례를 포함해 91명으로 확정됐다. 기존 광주시와 전남도 광역의원 수보다 7명 늘었지만 ‘1인당 인구 대표성’을 고려하면 두 지역 간 불균형을 해소하지 못했다는 지적이다.

19일 국회 본회의를 통과한 공직선거법 개정안을 보면 광주시와 전남도가 통합해 출범하는 전남광주특별시의회 지역구 의원 정수는 79명으로 확정됐다. 의원 정수의 14%로 확대된 비례대표 의원(12명)까지 포함하면 첫 특별시의회 의원은 총 91명이 된다.

광역의원 선거구 4곳이 중대선거구로 지정된 광주에서는 지역구 의원이 20명에서 24명으로 늘어났다. 비례대표도 1명(3명→4명) 증가해 총 의원은 28명(기존 23명)이 된다. 기존 지역구 의원 55명이 유지된 전남은 비례대표가 8명(기존 6명)으로 늘어나면서 61명에서 63명으로 증가한다.

광주지역 의원이 5명 증가하기는 했지만 그동안 제기됐던 광주와 전남지역 간 불균형을 해소하기에는 역부족이라는 평가다.

현재 광주시의회와 전남도의회 광역 의원 1인당 인구 대표성은 2배 넘게 차이가 난다. 3월 인구 기준 광주는 시의원 1명당 6만331명, 전남은 도의원 1명당 2만9100명을 대표하고 있다. 의원 수가 조정됐지만 광주는 1명당 4만9557명, 전남은 2만8176명으로 편차는 여전하다.

그동안 광주 정치권에서는 “특별시 출범 이후 조직 통합 등 민감한 현안 등을 심의해야 하는 통합의회에서 광주는 ‘과소대표’ 되고 전남은 ‘과대대표’되는 상황이 발생할 수밖에 없다”는 우려가 컸다.

하지만 국회는 공직선거법을 처리하면서 “종전 전남도의회와 광주시의회의 의석 규모 차이를 고려해 통합특별시의회의장, 상임위원장 등의 배분이 균형 있게 이루어지도록 노력해야 한다”는 부대 의견만 표명했다.

초대 전남광주통합특별시장 민주당 후보로 선출된 민형배 의원은 지난 18일 국회 표결에 기권하며 “찬성하기 어렵다”는 입장을 밝혔다.

민 의원은 페이스북을 통해 “통합특별시 광역의원 지역구 정수 조정이 4명에 그쳤다. 통합에 따른 현저한 불균형이 해소되지 않았다”고 지적했다.