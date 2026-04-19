우상호 더불어민주당 강원지사 후보가 “강원도 현장을 돌아보니 ‘중앙에서 힘센 사람이 와 기대된다’는 얘기를 제일 많이 듣는다”며 “전국 광역단체장 후보 중 중앙정부를 나만큼 움직일 수 있는 사람이 없다”고 말했다.

우 후보는 지난 16일 서울 중구 경향신문사에서 진행한 인터뷰에서 “이재명 대통령이 대선 후보일 때 출마를 권유해 ‘내 운명인가 보다’하고 결심했다”며 이같이 말했다. 우 후보는 이재명 정부 청와대 첫 정무수석을 맡았고, 민주당에서 4선 의원으로 비상대책위원장과 원내대표 등을 역임했다.

우 후보는 “이제 중앙 정치 무대에 관심 없다”며 “내가 해야 할 일은 강원도를 전국에서 가장 놀라운 곳으로 변모시키는 일”이라고 말했다. 우 후보는 “이 대통령에게 배운 대로 취임하면 가장 먼저 비상경제플랜을 가동하겠다”고 말했다.

-중앙 정치권에서 활동하다 강원지사에 출마했다.

“국회의원 5선에 불출마하고 정치적 역할을 고민하던 때 대한민국의 혁신가들을 많이 만났다. 성공한 기업인 한 사람에게 ‘가장 낙후된 곳에서 변화를 만드는 게 혁신’이라는 말을 듣고 한 대 맞은 느낌이 들었다. 초심으로 돌아가 새롭게 다시 도전해야겠다고 생각했다. 지난 대선 때 이재명 후보와 내 고향 강원도를 돌며 ‘이런 공약이 필요하다’고 말한 적이 있다. 이 대통령이 ‘형님이 맡아서 해보세요. 하시면 잘할 것 같은데’ 그러더라. 대통령 후보가 권유하니 운명이라 생각하고 출마를 결심했다.”

-선거 슬로건이 ‘대통령이 보낸 사람’이다.

“대통령이 강원도 발전을 위해 보냈으니 나를 찍으면 중앙정부 도움을 가장 빠르게 가져올 수 있다는 뜻이다. 내가 어떤 힘을 갖고 있는지 보여주며 도민들에게 선택의 기준을 주는 거다.”

-장관들과 만나 지역 현안을 전달하던데.

“동고동락한 사이라 다 친하다. 내 전화 안 받을 사람 없고 만나자고 하면 피할 사람 없다. 강원도 입장에서는 역대급이다. 전국 시·도지사 후보 중 나만큼 중앙정부를 움직일 수 있는 사람이 없다. 민주당 원내대표도 했으니 입법부 도움도 가장 잘 받을 수 있다.”

-강원 현장 민심은 어떤가.

“중앙에서 힘센 사람이 왔으니 기대된다는 얘기를 제일 많이 듣는다. 민주당 지도부가 1호 단수공천을 주고 강원도에 계속 오며 도민들에게 ‘정말 센 사람이 왔구나’라는 자부심을 주고 있다. 이 대통령이 잘하고 있다는 평이 압도적으로 많다. 현장 분위기는 역대급으로 좋다.”

-도정에 적용할 이 대통령 업무 방식은.

“선택과 집중이다. 이 대통령은 여러 현안 중 선택과 집중을 확실히 하며 한 분야에서 성과 내기를 정말 잘한다. 한번 정책을 물면 성과가 날 때까지 점검한다. 일정 성과가 나면 다음 주제로 넘어간다. 공직자들이 쉴 틈이 없다.”

-우상호표 리더십은.

“잘 듣고 공감하는 능력이다. 옛날부터 당에서 빠른 결정을 잘한다는 소리도 들었다.”

-가장 먼저 추진할 정책은.

“중동전쟁 때문에 강원 경제가 아주 비상한 상황으로 추락 중이다. 이 대통령에게 배운 것처럼 비상경제플랜을 돌려 위기를 최단 시간 내에 극복하겠다. 민주당 광역단체장 후보들도 이 계획부터 짜고 가야 한다.”

-강원 발전을 이끌 핵심 산업은.

“강원도가 제일 잘할 수 있는 걸로 세계와 승부하겠다. 첨단산업은 AI(인공지능) 데이터 기지를 유치하겠다. 강원도는 여기에 필요한 물이 풍부하고 전기는 남아돈다. 강원도의 좋은 자원을 산업화하는 ‘강원형 산업’도 키울 거다. 강원도 농산물을 활용한 식품 가공산업이 대표적이다.”

-지역 간 통합이 대세다. 통합 대상이 없는 강원의 생존 전략은.

“작지만 강한 북유럽식 강소국가를 추구하겠다. 특장점 있는 산업 서너 가지를 집중적으로 키우면 세계적 도시가 될 수 있다. 인구가 적어 그 혜택을 빨리 나눌 수 있다. 다른 지역 통합을 부러워할 게 아니다.”

-지난 4년 김진태 지사 강원도정 평가는.

“여러 분야에서 열심히 하려고 애썼는데 도민들 생활에 피부로 느낄 수 있는 성과는 거의 없다. 그나마 도움을 많이 받았다는 ‘농자재 반값 제공’ 정책은 이어갈 생각이다.”

-영화 <왕과 사는 남자>로 강원 영월군이 주목받았다.

“이 기회를 빌려 장항준 감독에게 감사드린다. 당선되면 도지사 직속 기구로 ‘스토리텔링위원회’를 만들어 강원의 여러 이야깃거리를 집대성해보려 한다. 시사가 아니라 서사다. 언젠가는 강원도의 뛰어난 문화인들이 강원도 사연을 갖고 세계에 진출하면 좋겠다.”

-강원 선거 판세 전망은.

“선거 막판 1주일에 보수 유권자들이 얼마나 결집할지가 가장 중요한 변수다. 현재 여론조사에 응답하지 않는 샤이 보수층을 6%로 봐야 한다. 지금 10%포인트 이기고 있다면 4%포인트 앞서는 거다.”

-전국에서 민주당이 압승할 거란 평가가 있다.

“선거 결과를 과신하면 국민이 다시 심판한다. 상당수 보수 지지층이 여론조사에 응답하지 않고 있다. 국민의힘 지지자가 민주당으로 넘어오고 있는 게 아니다. 착각하면 안 된다.”

-4년 뒤 대선 출마도 생각하나.

“전혀 없다. 이제 중앙 정치 무대에 관심 없다. 할 만큼 했다. 강원도 변화에 4년을 올인할 거다. 강원도를 전국에서 가장 놀라운 곳으로 변모시키는 게 진짜 할 일이다.”