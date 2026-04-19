금감원, 가상계좌 사기 관련 소비자경보 ‘주의’ 발령

가상계좌를 타인에게 빌려주거나 판매하면 보이스피싱 공모자가 될 수 있다고 금융당국이 경고했다.

금융감독원은 가상계좌를 대량으로 생성해 보이스피싱 등 사기에 이용하는 사례가 늘고 있다며 20일 소비자경보 ‘주의’를 발령했다.

가상계좌란 실제 은행 계좌에 종속돼 발행되는 일종의 ‘1회성 입금 전용 계좌번호’다. 카드대금 납부나 쇼핑몰 결제 등에 널리 쓰이는 정상적인 금융수단이지만, 일반 통장과 달리 본인 확인 절차 없이 결제대행사(PG사)를 통해 대량 발급이 가능하다는 점에서 최근 범죄에 악용되고 있다.

특히 보이스피싱 조직이 정상 업체로 위장해 PG사로부터 가상계좌를 대량 발급받거나, PG사와 공모해 매입한 뒤 범죄에 활용하는 수법이 확인됐다. 가상계좌는 입금 시 예금주명이 개인이 아닌 업체 상호명으로 표시되기 때문에, 피해자가 정상적인 기업·기관과의 거래로 착각하기 쉽다는 점을 사기범들이 노린 것이다. 금감원은 관련 PG사와 불법업체를 적발해 검찰에 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

예컨대 저금리 대출 사기를 벌일 때 사기범들은 “거래실적을 쌓아야 저금리 대출이 가능하다”며 피해자들에게 특정 가상계좌로 입금을 유도하는데, 이 때 해당 금융사 명의처럼 보이는 가상계좌를 제시하기 때문에 정상 금융거래로 오인하기 쉽다.

‘고수익 보장’을 내세운 투자·부업 사기에서도 법인 명의 가상계좌로 투자금 입금을 유도한다. 그럴듯한 업체명이 계좌주로 표시돼 피해자의 의심을 낮춘다.

본인의 가상계좌를 타인에게 빌려주거나 판매하면 보이스피싱 공모자로 형사처벌을 받을 수 있다. 실제로 개인이 카드대금 납부용 가상계좌를 사기범에게 넘겼다가 범죄자금 세탁에 활용되는 사례가 발생하고 있다.

금감원은 거래 상대방과 다른 명의의 가상계좌로 입금을 요구받으면 즉시 거절하고 본인 가상계좌를 어떤 명목으로든 제3자에게 제공하지 말 것을 당부했다. 사기 피해가 발생한 경우 경찰청 통합대응단(☎1394)에 즉시 신고해야 한다.