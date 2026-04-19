기후동행카드 2만원으로 낮추면 승용차 이용 최대 40만대 감소

서울시 기후동행카드 가격을 월 2만원 수준으로 낮출 경우 승용차 이용이 최대 40만대 이상 줄고, 연간 34만t의 온실가스를 감축할 수 있다는 분석이 나왔다.

녹색전환연구소가 19일 펴낸 이슈 브리프 ‘대중교통 전환 촉진을 위한 월 2만 원 기후동행카드 개편 제안’을 보면, 서울시 전체 대중교통 이용자 1152만명 가운데 기후동행카드 가입자는 72만명이다.

기후동행카드는 지하철과 버스를 일정 금액으로 무제한 이용할 수 있는 대중교통 정기권이다. 현재 월 6만2000원에 이용 가능하며, 2025년 기준 누적 충전 건수는 1000만건을 넘어섰다.

서울시는 중동 전쟁으로 인한 에너지 위기에 대응하기 위해 4월부터 6월까지 3개월간 기후동행카드 30일권 이용자에게 월 3만원을 환급해주는 혜택을 도입했다.

보고서는 기후동행카드 미가입자 1080만명 중 월 교통비가 2만원 이상인 ‘잠재 가입자’를 약 988만명으로 추산했다. 카드 가격을 2만원으로 낮출 경우 이 가운데 약 134만명이 새로 가입할 것으로 예상됐다. 기존 이용자 72만명을 포함하면 전체 이용자는 약 206만명으로 늘어난다.

가격 인하 효과는 월 교통비 2만~4만원 구간(43만명), 4만~6만원(40만명), 6만~8만원(31만명) 등 중간 이용층에서 두드러졌다.

기후동행카드 할인으로 대중교통 이용이 늘 경우 승용차 이용은 최소 15만7464대 감소할 것으로 추산됐다. 여기에 최근 유가 상승 추세를 반영하면 최대 40만7464대까지 줄어들 수 있다. 이에 따라 연간 혼잡비용도 약 1580억원에서 최대 4090억원까지 절감될 것으로 분석됐다.

온실가스 배출량은 연간 약 13만t에서 최대 34만t까지 감소할 것으로 전망됐다. 이는 대전시의 연간 온실가스 감축량(약 35만t)과 비슷한 수준이다.

연구소는 “환급 혜택은 이용 이후에 혜택이 돌아오는 사후적 인센티브라는 점에서 실제 교통수단 선택에 미치는 영향에 한계가 있다”며 “교통수단 선택은 미래의 보상보다 현재의 가격에 의해 결정되는 경향이 강한 만큼, 변화를 이끌어내려면 체감되는 가격 인하가 더 효과적인 수단”이라고 밝혔다.