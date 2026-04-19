회삿돈 빼돌려 거짓 증자, 거래량 뻥튀기, 서류 조작···상장폐지 피하려 이렇게까지

하반기 상폐 요건 확대 앞두고 ‘꼼수’ 주의보 금감원, 한계 기업 조사·공시 심사 강화 방침

상장 폐지를 피하고자 회삿돈을 횡령해 거짓 유상증자에 이용하거나, 가족 계좌를 동원해 주식 거래량을 인위적으로 부풀리고, 매출·이익을 속인 회사들이 금융당국에 대거 적발됐다. 올해 하반기부터 상장폐지 요건이 확대되면서 이같은 ‘꼼수’가 늘어날 것으로 보이자 금융당국이 이른바 ‘한계 기업’ 조사와 공시 심사를 강화하겠다고 나섰다.

금융감독원은 “올해부터 상장폐지 위험에 노출된 기업의 불법 행위가 그 어느 때보다 크게 증가할 우려가 있다”며 상장폐지 고위험군 기업들이 증시에서 퇴출되는 것을 피하기 위해 벌인 불공정거래 및 회계부정 사례를 다수 적발했다고 19일 밝혔다.

A사 대표는 투자자 유치에 실패했는데도 이미 공시해놓은 유상증자를 그대로 진행하기 위해 지인을 증자에 끌어들였다. 유상증자 금액이 기존 공시와 달라지면 불성실공시법인으로 지정돼 상장 적격성 심사 대상에 오를 수 있기 때문이다. 이 대표는 그러면서 해당 지인에게 회사에서 횡령한 자금을 건넸다. 쉽게 말해 회삿돈을 빼돌려 외부 투자가 들어온 것처럼 꾸민 것이다.

매출액·자본을 부풀린 사례도 적발됐다. 코스피 상장사 B사는 연매출 50억원 기준을 못 넘겨 관리종목으로 지정되는 것을 피하기 위해 제품이 팔린 것처럼 증빙서류를 조작해 매출액을 과대 계상했다.

코스닥 상장 C사의 경우 4년 연속 영업손실로 관리종목에 오를 위기에 처하자 수요처도 없는 제품을 특수관계자에게 무려 97%의 마진율을 붙여 팔아 장부상 영업이익과 자기자본을 부풀렸다. 코스닥 상장 D사는 완전자본잠식에 따른 즉시 상장폐지를 피하려고 있지도 않은 재고를 마치 실제 보유한 것처럼 서류를 조작해 매출원가를 줄이고 이익·자본을 과대 계상했다.

E사 대표이사는 금감원 조사에서 회계처리기준 위반이 확인되자 이 사실이 공시되기 전 자기 명의와 자기가 지배하는 법인의 보유 주식을 모두 팔아 손실을 피했다. 전형적인 미공개 내부정보 이용 행위다.

관리종목 지정이나 상장폐지 요건에 해당하는 상황을 피하려고 본인과 가족 명의 계좌를 동원해 허위 매수 주문을 내 일반 투자자들을 끌어들이고 거래량을 인위적으로 부풀린 회사 대표도 적발됐다.

올해 하반기부터 상폐 기업이 쏟아져 나올 것으로 전망된다. 오는 7월부터 주가 1000원 미만의 이른바 ‘동전주’ 기업은 관리종목으로 지정될 예정이다. 최소 시가총액 기준선도 코스피는 200억→300억원, 코스닥은 150억→200억원으로 상향된다. 이 기준에 따르면 약 220여곳의 코스닥 기업이 증시 퇴출 수순을 밟을 수 있다.

금감원은 “한계 기업이 상장폐지 요건을 회피하기 위해 유상증자 증권신고서를 제출하는 경우 증자배경, 자금 사용목적, 투자위험요소 등을 면밀히 심사할 것”이라며 “그 과정에서 불공정거래, 분식회계 등 의심 사례가 발견되는 경우에는 조사·공시심사·회계 부서가 합동 대응하겠다”고 밝혔다.