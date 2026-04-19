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부산시가 지역 청년 정보기술 인력이 부산에 머물며 수도권과 해외 등 역외 기업의 프로젝트를 수행할 수 있도록 돕는 새로운 일자리 모델을 선보인다.

부산시는 '부산형 마이크로 일자리 기반 정주형 원격근무 프로젝트'를 추진하기 위해 오는 21일부터 원격근무 지원 플랫폼 기업 모집을 시작한다고 19일 밝혔다.

시는 플랫폼 기업 선정을 마친 뒤, 다음 달 중 사업에 참여할 청년 개발자와 프로젝트 발주 기업을 본격적으로 모집할 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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부산서 일하면서 해외 IT 프로젝트 수행··· 부산시 ‘원격근무 프로젝트’ 추진

입력 2026.04.19 14:40

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시청사. 경향신문 자료사진

부산시가 지역 청년 정보기술(IT) 인력이 부산에 머물며 수도권과 해외 등 역외 기업의 프로젝트를 수행할 수 있도록 돕는 새로운 일자리 모델을 선보인다.

부산시는 ‘부산형 마이크로 일자리 기반 정주형 원격근무 프로젝트’를 추진하기 위해 오는 21일부터 원격근무 지원 플랫폼 기업 모집을 시작한다고 19일 밝혔다. 시는 플랫폼 기업 선정을 마친 뒤, 다음 달 중 사업에 참여할 청년 개발자와 프로젝트 발주 기업을 본격적으로 모집할 계획이다.

이번 사업은 클라우드 기반 개발 환경과 온라인 협업이 보편화된 최신 IT 업계 트렌드에 착안해 마련됐다. 부산 외 지역 기업이 발주한 IT 프로젝트를 지역 청년 개발자가 원격으로 수행할 수 있도록 매칭하고 지원하는 것이 핵심이다. 시는 올해 총 20개 내외의 프로젝트를 선정한다.

참여하는 청년 개발자에게는 실질적인 혜택이 주어진다. 프로젝트 수행 기간 중 발생하는 고용보험료와 프로그램 구독료 등 활동 지원금을 최대 100만 원까지 지급한다. 특히 창업한 개인 개발자의 경우에는 지원 한도를 최대 200만 원까지 높여 자생력을 갖출 수 있도록 돕는다.

프로젝트를 발주하는 기업에도 인센티브를 제공한다. 매칭된 플랫폼 이용 수수료 등을 프로젝트당 최대 300만 원까지 바우처 형태로 지급해 기업의 비용 부담을 덜어준다. 기업의 우수한 프로젝트와 부산 지역 인재의 접점을 넓힌다는 구상이다.

부산시는 이번 사업을 시작으로 원격근무 기반의 인재풀을 관리할 예정이다. 청년들이 부산에 정주하며 다양한 프로젝트 경험을 쌓고, 실제 채용이나 창업 성공으로 이어지는 구조를 만들겠다는 목표다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 “지역의 유능한 IT 인력이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나지 않고도 부산에서 충분한 성장 기회를 얻도록 할 것”이라고 말했다.

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