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본문 요약

6·3 지방선거를 40여 일 앞두고 국민의힘의 광역단체장 공천 절차가 마무리 단계에 접어들었다.

국민의힘이 애초 혁신 공천을 내세운 것과 달리 친윤석열계 등 올드보이 후보가 주류를 이루면서 구태 공천에 그치고 있다는 지적이 나온다.

19일 국민의힘에 따르면 당 공천관리위원회는 지난 17일 윤갑급 변호사가 충북지사 예비경선을 통과했다고 밝혔다.

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친윤 인사에 박근혜 최측근까지···국힘, ‘혁신 공천’ 외쳤지만 결국 ‘구태 공천’

입력 2026.04.19 15:01

수정 2026.04.19 15:27

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  • 이보라 기자

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지난달 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마친 김영환 충북지사와 윤갑근 예비후보. 연합뉴스

지난달 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마친 김영환 충북지사와 윤갑근 예비후보. 연합뉴스

6·3 지방선거를 40여 일 앞두고 국민의힘의 광역단체장 공천 절차가 마무리 단계에 접어들었다. 국민의힘이 애초 혁신 공천을 내세운 것과 달리 친윤석열(친윤)계 등 올드보이 후보가 주류를 이루면서 구태 공천에 그치고 있다는 지적이 나온다.

19일 국민의힘에 따르면 당 공천관리위원회는 지난 17일 윤갑근 변호사가 충북지사 예비경선을 통과했다고 밝혔다. 윤 변호사는 최종 본경선에서 김영환 현 지사와 맞붙는다. 본경선은 오는 20일 토론회를 시작으로 25~26일 투표를 한 뒤 27일 후보를 확정한다.

윤 변호사는 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 사건 변호인을 맡았다. 김계리 변호사에 따르면 윤 전 대통령은 윤 변호사에게 충북지사 출마를 독려했다고 한다. 윤 변호사는 지난달 유튜브 채널 <고성국TV>에 출연해 “윤 어게인이 주장하는 것은 자유민주주의와 시장경제 질서를 수호하자는 것이고 그런 측면에서 보면 저는 그것(윤 어게인)이 맞다”고 말했다. 김 지사도 윤 전 대통령 탄핵에 반대하고 그를 옹호했다.

지난 13일 대구 수성구 대구MBC에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구시장 경선 비전토론회’에 참석한 추경호·유영하 예비후보. 연합뉴스

지난 13일 대구 수성구 대구MBC에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구시장 경선 비전토론회’에 참석한 추경호·유영하 예비후보. 연합뉴스

대구시장 후보 경선은 지난 17일 추경호 의원(대구 달성)과 유영하 의원(대구 달서갑)의 대결로 압축됐다. 오는 24~25일 투표를 거쳐 26일 후보가 확정된다.

추 의원은 윤석열 정부 초대 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 지낸 대표적인 친윤계 인사다. 그는 12·3 내란 당일 원내대표로서 의원총회 장소를 세 차례 바꿔 국회 계엄 해제 의결을 방해했다는 혐의(내란중요임무종사)로 기소돼 재판을 받고 있다. 유 의원은 박근혜 전 대통령 최측근으로 윤 전 대통령 탄핵 국면 당시 탄핵 찬성파를 비판했다.

6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보로 확정된 오세훈 서울시장이 18일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보로 확정된 오세훈 서울시장이 18일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이미 확정된 광역단체장 후보들도 대부분 현역 단체장들로 구성돼 참신함이 떨어진다는 평가가 나온다. 국민의힘 공관위는 전날 서울시장 후보로 4선 오세훈 현 시장을 확정했다. 오 시장을 포함해 전국 16개 시·도 광역단체장 중 인천(유정복), 강원(김진태), 대전(이장우), 세종(최민호), 충남(김태흠), 경북(이철우), 경남(박완수), 울산(김두겸), 부산(박형준) 등 10곳에 현역 단체장이 공천됐다.

현재 공천 절차가 진행 중인 경기, 전남광주, 전북의 경우도 친윤 색채를 띤 인물들이 다수 포함됐다. 국민의힘 공관위는 경기지사 예비후보 면접을 위해 지난 18일 조광한 최고위원과 양향자 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서, 함진규 전 한국도로공사 사장 등을 불렀다. 남양주시장을 지낸 조 최고위원은 탄핵반대 당협위원장 모임에 소속돼 윤 전 대통령 탄핵을 반대하고 불법계엄을 옹호했다.

전남광주통합특별시장에는 이정현 전 공관위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 공천을 신청했다. 이 전 위원장은 지난해 1월 <고성국TV> 등에 출연해 불법계엄에 대해 “이제 우리가 (윤석열) 대통령을 지키자”고 옹호했고 안 전 위원장도 윤 전 대통령 탄핵에 반대하는 시위를 했다. 전북지사는 추가 공모에도 지원자가 없는 상태다.

앞서 이정현 전 위원장은 지난 2월 13일 공관위원장 임명 당시 “국민의힘의 공천은 혁신이어야 한다”며 “그 혁신은 인재 영입이고, 세대교체이며, 시대교체여야 한다”고 밝혔다. 장동혁 대표도 지난달 14일 “혁신 공천을 완성해달라”라고 힘을 실었다.

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