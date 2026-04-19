등록 장애인 10명 중 6명 ‘노인’···10년 새 15%p 증가

국가에 등록된 장애인 10명 중 6명가량이 65세 이상 노인인 것으로 나타났다. 고령화 영향으로 등록 장애인 구성도 빠르게 노령화되고 있다.

보건복지부가 19일 공개한 ‘2025년도 등록장애인 현황 통계’를 보면, 지난해 말 기준 등록 장애인은 262만7761명으로 1년 전보다 3595명(0.14%) 감소했다. 전체 주민등록인구 대비 비율은 5.1%로, 2009년 이후 비슷한 수준을 유지하고 있다.

등록 장애인은 장애인복지법에 따라 국가가 장애를 인정해 시군구에 등록된 사람을 의미한다.

연령별로 보면 65세 이상 비중은 56.9%(약 150만명)로 집계됐다. 2015년 42.3%에서 꾸준히 증가해 10년 만에 절반을 넘어섰다. 인구 고령화의 영향으로 풀이된다. 연령대별로는 60대(23.1%), 70대(22.9%), 80대(17.6%) 순으로 많았다. 반면 0~9세는 1.3%, 10대 2.7%, 20대 3.4%로 상대적으로 낮았다.

장애 정도별로는 심한 장애인이 36.7%, 심하지 않은 장애인이 63.3%였다. 유형별로는 지체장애(42.4%) 비중이 가장 컸고, 이어 청각장애(17.1%), 시각장애(9.3%), 지적장애(9.0%), 뇌병변장애(8.9%) 순이었다.

성별로는 남성이 58.0%, 여성이 42.0%로 남성 비중이 더 높았다.

지난해 새로 등록된 장애인은 8만2900명이었다. 유형별로는 청각장애(30.6%)가 가장 많았고, 지체장애(17.1%), 뇌병변장애(15.7%), 신장장애(11.5%)가 뒤를 이었다. 신규 등록자 중 65세 이상은 59.5%(4만9345명)였으며, 이 가운데 46.3%가 청각장애였다.

차전경 장애인정책국장은 “등록장애인 현황의 변화 추이를 면밀히 살펴서 장애인서비스 수요를 충족할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.