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미국, 대북정보 공유 일부 중단한 듯…핵 시설 위치 언급에 대한 반발

입력 2026.04.19 15:59

정동영, 지난달 북한 핵 시설로 구성시 언급

미국, 발언 근거가 미국 측 정보라고 판단·항의

통일부, 미국 측 정보와 무관하다는 입장

정동영 통일부 장관이 지난해 10월 28일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 무거운 표정을 짓고 있다. 박민규 선임기자

정동영 통일부 장관이 지난해 10월 28일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 무거운 표정을 짓고 있다. 박민규 선임기자

미국이 북한 핵시설이 평안북도 구성시에도 존재한다는 정동영 통일부 장관의 발언에 항의하며 한국 측에 대북정보 공유를 일부 중단한 것으로 전해졌다.

19일 경향신문 취재를 종합하면, 미국 측은 지난달 정 장관의 발언에 항의하는 차원에서 대북 인공위성 정보의 공유를 일부 중단한 것으로 전해졌다. 한·미는 위성과 정찰기, 감청 등을 통해 얻은 대북 정보를 공유하는데, 한국은 상대적으로 미국 위성 정보에 대한 의존도가 높다.

앞서 정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 영변과 강선, 구성 3곳을 지목했다. 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변과 강선 이외에 구성시를 추가로 언급한 것이다.

미국 측은 정 장관의 발언 근거가 미국 측이 제공한 정보라고 보고, 한국의 외교안보 부처와 정보기관에 항의의 뜻을 전달한 것으로 알려졌다. 미국 측은 감시자산이 북한에 의해 역추적될 경우 미국 측 정보망이 약화되고, 한·미 간 신뢰가 저하될 수 있다는 점을 우려한 것으로 전해졌다.

통일부는 정 장관 발언 근거는 미국 측 정보와 무관하다고 밝혔다. 통일부는 “장관은 국제연구기관 보고서 등 공개정보에 기초해 구성을 언급했다”며 “구성과 관련한 어떠한 정보도 타 기관으로부터 제공받은 바 없다”고 밝혔다.

구성시에 우라늄 농축시설이 존재한다는 관측은 2016년 미국 과학국제안보연구소(ISIS)의 보고서 발표 이후 언론 등을 통해 여러 차례 제기돼 왔다.

국방부는 “우리 군은 확고한 한·미 연합방위태세를 기반으로 긴밀한 정보공유체계를 유지하고 있다”며 “한·미 간 정보공유 관련 사항에 관해서는 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

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