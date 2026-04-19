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베트남 뚜옌꽝으로 ‘산골 트레킹’ 어때요

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본문 요약

이곳에는 세계적인 오토바이 라이딩 명소 '하장 루프'가 있다.

아침 식사로 베트남인이 즐겨 먹는 분리에우를 맛본다.

마피랭 패스는 하장 루프 중에서도 핵심으로 손꼽히는 코스로, 카르스트 협곡의 절경을 감상할 수 있는 라이딩 성지다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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베트남 뚜옌꽝으로 ‘산골 트레킹’ 어때요

입력 2026.04.19 19:50

수정 2026.04.19 19:51

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  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘세계테마기행’

베트남 최북단 뚜옌꽝으로 떠난다. 이곳에는 세계적인 오토바이 라이딩 명소 ‘하장 루프’가 있다. 오토바이 여행도 식후경이다. 아침 식사로 베트남인이 즐겨 먹는 분리에우를 맛본다. 매콤새콤한 감칠맛이 일품이다.

든든하게 배를 채우고 마피랭 패스로 향한다. 마피랭 패스는 하장 루프 중에서도 핵심으로 손꼽히는 코스로, 카르스트 협곡의 절경을 감상할 수 있는 라이딩 성지다. 특히 해발 1250m에 자리한 카페에선 풍경을 한눈에 담으며 커피 한잔의 여유도 즐길 수 있다.

마피랭 패스 아래로 흐르는 뇨꿰강도 가본다. 위에서 내려다볼 때와는 또 다른 웅장함에 압도된다. 배를 타고 자연을 즐기던 중, 배에 기름이 떨어지는 비상 상황이 발생한다. 구조선에 의해 육지로 무사히 복귀한 후 뇨꿰강 협곡의 캠핑장을 찾는다. 베트남 청년들과 숯불 바비큐를 앞에 두고 고민과 웃음을 나눈다.

베트남 북부를 샅샅이 누비는 산골 트레킹은 EBS1 <세계테마기행>에서 만나볼 수 있다. 여행가 이찬빈이 큐레이터로 함께한다. 오후 8시40분 방송.

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