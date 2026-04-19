여름방학 동물병원 실습 중에 듀컵 코카투 앵무새를 만났다. 첫눈에 그 새에게 반했고, 실습 동안 우리는 빠르게 가까워졌다. 앵무새는 한없는 사랑을 퍼부었다. 거침없이 어깨에 올라오고, 다정하게 나를 불렀다. 부르면 멀리서 달려와 내 품에 안겼다. 처음 받아보는 앵무새의 사랑에 얼떨떨했고 정신을 못 차릴 정도로 즐거웠다. 꽤 오랜 고민 후 그 새를 입양해 집으로 데려왔고 ‘사랑이’라고 불렀다.



문제는 가족 M과 사랑이였다. 사랑이는 M에게 데면데면했다. “네가 뭔데 여기 있어?”라는 느낌이었다. M이 손을 뻗으면 깊은 상처가 날 정도로 물었다. 날개 골절 상태에서 구조돼 수술 후 오랜 치료 과정에서 의료진도 많이 물렸다고 들은 이야기가 생각났다. 녀석은 좁은 새장에 오래 갇혀 있었다. 사랑이의 과거 이야기를 들은 M은 마음 아파했다.



곧 시련이 찾아왔다. 졸업 후 나는 임상 수련을 위해 타 지역에서 일을 하게 되었고 사랑이를 데려갈 수 없었다. M과 사랑이는 둘만의 동거를 해야 했다. 하지만 사랑이는 M에게 차가웠다. 간식을 주어도 보란 듯이 바닥으로 던져버렸다. M의 노력은 눈물겨웠다. 사랑이 방 문을 열 때는 항상 다정한 높은 음으로 인사했고, 음악에 맞추어 춤도 췄다. 사랑이는 버스커버스커의 ‘그댈 마주하는 건 힘들어’라는 노래를 제일 좋아했는데 흥이 차오르면 몸을 들썩였고, 전에는 셋이 함께 춤을 추곤 했다.



하지만 이제 사랑이는 음악에도 깃을 부풀린 채 M을 쏘아볼 뿐이었다. M과 통화하며 사랑이의 안부를 묻는 것은 중요한 일과였다. 계속되는 노력에도 사랑이는 요지부동이었고 M은 매일 더 절망했다. 멀리 떨어져서 그들이 지쳐가는 것을 방관한다는 죄책감도 커졌다. 당시 직장 생활이 그럴 만한 가치가 있는지, 내게 필요한 일상이 무엇인지 답을 찾아야 했다. 무엇보다 나의 앵무새 사랑이가 그리웠다.



구원은 갑자기 찾아왔다. M에게 전화가 왔다. 격앙된 목소리였고 통화 내용은 놀라웠다. 사랑이 방을 청소하고 있었는데 갑자기 사랑이가 M의 어깨 위로 올라왔다는 것이다. M과 사랑이가 만난 지 1년 반 만이었다. 눈물이 흘러내렸다. M은 절망 중에도 꾸준히 노력했고 사랑이는 M을 받아들였다. 왜 그 순간에 마음을 바꿔 먹었는지는 앵무새 사랑이만 알 것이다. 그 소식에 마음이 벅차올랐고 그들이 못 견디게 보고 싶었다. 서둘러 직장을 정리하고 M과 사랑이가 있는 곳으로 이사했다. 그곳에서 새로운 직장을 구했다.



이후에도 사랑이는 머리카락을 한 올 한 올 부리로 다듬어주는 등 나에게는 퍽 다정하다. M에게는 다르게 대한다. 간식을 먹고 싶을 때, 산책을 할 때는 내가 아닌 M의 어깨로 올라간다. 어느 날 산책 중 사랑이가 짧고 둔탁한 비명을 지르며 고개를 좌우로 움직였다. 야생에서 위험을 발견했을 때 앵무새들이 같은 무리에게 조심하라고 내는 경고음이었다. 고개를 드니 맹금류인 말똥가리로 추정되는 새가 하늘 높이 정찰 비행을 하고 있었다. 사랑이가 나와 M에게 위험을 알려준 것이다. 아! 가슴 한편이 뻐근할 정도로 기분이 좋았다. 나와 M은 사랑이의 어엿한 무리, 그가 인정하는 가족이 된 것이었다. 앵무새의 마음에 들기란 이렇게나 어렵지만, 한번 그의 마음에 들면 인간은 이토록 행복해진다.