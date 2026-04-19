톨허스트 ‘에이스 본색’…LG, 삼성 8연승 저지

선발 등판 6이닝 무실점 봉쇄, 타선도 제 역할 ‘톡톡’…5 대 0 승리

삼성 에이스 원태인, 4회 대량 실점 패전 멍에…타선도 2안타 침묵

LG는 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 원정 경기에서 5-0으로 승리했다. 지난 10일 대구 NC전부터 7연승을 이어가던 삼성의 8연승 질주를 막아섰다.



LG는 선발 앤더스 톨허스트(사진)를 앞세워 경기의 중심을 틀어쥐었다. 톨허스트는 6이닝 동안 1안타 4볼넷 1삼진 무실점으로 삼성 타선을 봉쇄하며 사실상 승부를 결정지었다. 이후 LG는 우강훈, 장현식, 김영우로 이어지는 불펜을 가동해 단 한 점도 허용하지 않고 경기를 마무리했다. 투수진 전체가 완벽에 가까운 운영을 펼치며 ‘디펜딩 챔피언’다운 안정감을 보여줬다.



LG 타선도 필요한 순간 집중력을 발휘했다. 0-0으로 맞선 4회초, LG는 오스틴 딘의 우월 3루타와 문보경의 볼넷으로 만든 1사 1·3루 기회에서 오지환의 중전 적시타로 선취점을 올렸다. 이어 천성호의 적시타, 박동원의 2루타, 이영빈의 내야 땅볼까지 묶어 대거 4점을 뽑아내며 흐름을 완전히 가져왔다. LG는 8회초 문보경의 솔로 홈런으로 쐐기를 박으며 승리를 굳혔다.



LG 선발과 불펜이 모두 제 역할을 했고, 타선은 찬스를 놓치지 않았다. 염경엽 LG 감독은 “톨허스트가 에이스답게 선발로서 자기 역할을 잘해주었고 우리 승리조인 우강훈, 장현식, 김영우가 자기 이닝들을 완벽하게 막아줘 승리할 수 있었다”며 “선취점이 굉장히 중요한 상황이었는데 오지환의 선취 타점을, 천성호·박동원이 타점을 만들어주며 전체적인 경기 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었다”고 밝혔다. 염 감독은 “4월 후반으로 가는 중요한 경기였는데, 강한 집중력을 발휘해주며 투타에서 완벽한 경기로 승리를 만들어낸 선수들을 칭찬하고 싶다”고 만족했다.



삼성은 에이스 원태인을 앞세웠지만 경기 초반 균형을 지키지 못한 것이 뼈아팠다. 원태인은 4.1이닝 5안타 1볼넷 2삼진 4실점으로 흔들리며 패전을 떠안았다. 특히 4회초 집중타를 허용하며 대량 실점을 내준 장면이 결정적이었다. 타선 역시 단 2안타에 그치며 침묵했고, LG 마운드 공략에 실패했다. 다만 뒤이어 등판한 신인 장찬희가 1.1이닝 무실점으로 버틴 점은 위안이었다.



지난해 통합 우승한 LG는 올해 2연패 달성을 노린다. 자유계약선수(FA) 계약으로 김현수가 KT로 이적한 것을 제외하고는 전력 대부분을 지키며 왕좌 수성을 향한 의지를 다졌다. 2023년 한국시리즈 준우승에 그치며 아쉬움을 삼켰고 지난 시즌에도 플레이오프 진출까지만 머문 삼성은 최형우를 영입하며 도전장을 내밀었다. 개막 후 LG와 삼성은 예상대로 상위권을 달렸다. 4월 초반 상승세를 타면서 중상위권으로 진입했다. 그리고 LG는 지난 10일부터 1위 자리를 꿰찼다. 하지만 삼성의 상승세도 만만치 않았다. 연승 가도를 꾸준히 이어가더니 지난 15일부터는 LG를 밀어내고 1위 자리에 오르기도 했다.

