‘올림픽 농구서만 1093점’ 오스카 슈미트, 하늘의 코트로

15년간 뇌종양 투병 중 68세 별세 88올림픽 때 한 경기 55점 ‘최다’ 현역 시절 4만9737점 득점 활약

브라질 농구의 전설 오스카 슈미트가 17일(현지시간) 별세했다. 향년 68세.



AP통신과 로이터 등 외신에 따르면 슈미트는 15년간 뇌종양을 앓다 세상을 떠났다. 유족은 “용기와 존엄, 회복력으로 병과 싸우며 많은 이들에게 영감을 남겼다”고 밝혔다.



1958년생인 그는 1974년 프로에 데뷔해 브라질과 이탈리아 리그에서 활약했고, 1977년부터 19년간 브라질 국가대표로 뛰었다. 1980년 모스크바부터 1996년 애틀랜타까지 올림픽 5회 연속 출전해 통산 1093점을 기록, 현재까지 올림픽 농구 최다 득점 기록을 보유하고 있다. 특히 1988년 서울 올림픽에서는 스페인을 상대로 55점을 넣어 단일 경기 최다 득점 기록을 세웠다. 당시 대회 평균 42.3점을 기록하며 ‘성스러운 손’이라는 별명을 얻었다.



1984년 미국프로농구 뉴저지 네츠의 지명을 받았지만, 국가대표 출전을 포기할 수 없다는 이유로 계약을 거절했다. 그는 훗날 “1987년 팬아메리칸게임에서 미국을 꺾은 것이 선수 생활 최고의 순간이었다”고 회고했다.



현역 시절 약 4만9737점을 기록한 그는 농구 역사상 손꼽히는 득점자로 평가된다. 이 기록은 2024년 르브론 제임스에게 넘어갔다. 은퇴 후에는 동기부여 강연가로 활동했으며, 국제농구연맹 명예의전당과 네이스미스 농구 명예의전당 등에 헌액됐다. 브라질농구연맹은 “그의 죽음은 한 시대의 끝이지만, 그의 위대함은 영원히 남을 것”이라고 애도했다.

