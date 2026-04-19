‘프리스타일 스키’ 최정상 구아이링, 국적 혐오에 “이겨서 싫어하는 것”

CNN 인터뷰에서 압박감 털어놔

미국서 자라 중국 선택하며 뭇매

“사람들, 중국을 뭉뚱그려 싫어해”

프리스타일 스키 세계 최정상에 선 구아이링(23·사진)이 이제는 경기력만이 아니라 자신을 둘러싼 혐오와 논란에도 정면으로 맞서고 있다. 올림픽 역사상 가장 많은 메달을 획득한 여자 프리스타일 스키 선수인 그는 최근 자신을 향해 쏟아지는 비판과 온라인 공격에 대해 더는 물러서지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.



구아이링은 18일 미국 CNN 인터뷰에서 정상급 선수로 올라선 뒤 감당해야 했던 압박과 적대감을 직접 털어놨다.



미국에서 태어나 자랐지만 2019년 중국 대표를 선택한 뒤 그는 줄곧 국적 선택을 둘러싼 정치적 해석과 온라인 혐오의 중심에 서 있었다. 구아이링은 오히려 자신의 성공이 커질수록 비판도 커진다는 현실을 담담하게 인정하면서 그에 맞서는 방식 또한 스스로 선택하겠다는 태도를 보였다.



그는 “어렸을 때는 성공이란 얼마나 쉽게 해내는 것처럼 보이느냐에 달려 있다고 생각했다”며 “하지만 나이가 들수록 더 성공할수록 더 많은 사람들이 그것을 이유로 당신을 싫어하게 된다는 걸 알게 됐다”고 말했다. 그는 이어 “더 이상 약자가 아니게 되면 사람들은 다음 사람을 응원하기 마련이다. 그것을 원망하지는 않는다”고 덧붙였다.



구아이링은 2022년 베이징 동계올림픽에서 빅에어와 하프파이프 금메달, 슬로프스타일 은메달을 따내며 세계적 스타로 떠올랐다. 당시 그는 프리스타일 스키 역사상 가장 어린 올림픽 챔피언 중 한 명으로 이름을 남겼고, 개최국 중국의 상징적 스타로 부상했다. 이후 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 메달을 추가하며 여자 프리스타일 스키 종목 올림픽 최다 메달 기록을 새로 썼다.



구아이링의 국적 선택은 경기력 이외 논쟁을 낳았다. 특히 올해 밀라노·코르티나담페초 대회 기간에는 미국 부통령 J D 밴스가 구아이링의 중국 대표 선택과 인권 문제 관련 침묵 여부에 대한 질문을 받으면서 그의 국적과 정체성을 둘러싼 논란이 다시 수면 위로 떠올랐다. 구아이링은 당시 “고맙다, J D. 참 다정하네”라고 비꼬듯 응수한 바 있다. 그는 이번 CNN 인터뷰에서 “많은 선수들이 자신이 태어난 나라가 아닌 다른 나라를 위해 뛴다”며 “사람들이 유독 나에게만 문제를 제기하는 것은 중국을 하나의 단일한 이미지로 뭉뚱그려 싫어하기 때문이고, 또 내가 계속 이기기 때문”이라고 말했다. 구아이링은 “솔직히 누가 나를 싫어하는지, 그들이 어떤 사람들인지 일일이 따지지 않는다. 별로 신경 쓰지 않는다”며 “혐오를 찾으려고 하면 반드시 찾게 된다. 사랑과 기쁨, 스포츠맨십도 마찬가지”라고 덧붙였다.



구아이링은 자신의 취약함도 숨기지 않겠다고 했다. 그는 “나도 다른 사람들만큼 많은 어려움을 겪는다”며 “누군가가 구아이링도 힘들어하는데 나도 한번 해볼 수 있겠다고 느끼길 바란다”고 말했다.



최근 구아이링은 격투기 훈련 영상을 공개했다. 짧은 복싱 훈련 영상을 올린 그는 “어쩌면 슈퍼히어로 영화를 너무 많이 본 탓일지도 모른다”며 웃어 보였지만, 행동으로도 자신을 향한 부당한 공격에 대응하겠다는 뜻으로 읽힌다. 그는 “내가 열심히 해온 일이 전 세계 수백만명의 삶에 영향을 줄 수 있다면 그것은 중요하고도 충만한 일”이라고 강조했다. CNN은 구아이링에 대해 “세계 최정상 선수로서 여전히 경기력을 유지하고 있을 뿐 아니라, 글로벌 스타로서의 영향력도 확장하고 있다”며 “구아이링은 이제 단지 메달을 따는 선수가 아니라, 자신을 둘러싼 세계와도 싸우는 선수가 됐다”고 전했다.

