이 대통령, 인도 뉴델리 도착···재계 총수들 경제사절단 동행 [현장 화보]

인도를 시작으로 베트남으로 이어지는 국빈방문을 위해 이재명 대통령이 첫 목적지인 인도 뉴델리에 19일 도착했다. 뉴델리 팔람 군 비행장에 도착한 공군 1호기에서 내린 이재명 대통령 내외는 인도 상공부 국무장관과 주한대사 내외, 이광일 재인도한인회장등과 인사를 나눴다. 이번 국빈 방문에는 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들이 경제사절단으로 동행한다.

사진·글 인도 뉴델리|이준헌 기자