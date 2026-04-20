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이 대통령 “한·인도, 정상회담 계기로 완전히 다른 차원 발전 가능성”

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본문 요약

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일 "내일 있을 정상회담을 계기로 한국과 인도의 관계는 지금까지와는 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다"고 말했다.

이 대통령은 "중동전쟁의 여파 속에서 공급망 불안정과 글로벌 경제위기가 상시화되고 있기 때문에 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 간담회에서 "인도는 단순한 소비시장이 아닌 글로벌 생산과 공급망을 이끄는 핵심 국가가 됐다"면서 "한국과 비슷하게 원자재와 에너지를 상당 부분 해외에 의존하고 있다는 점에서 협력할 여지가 상당히 많을 것"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “한·인도, 정상회담 계기로 완전히 다른 차원 발전 가능성”

입력 2026.04.20 00:08

이재명 대통령이 19일 인도 뉴델리 한 호텔에서 열린 인도 동포 간담회에서 박수를 치고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 19일 인도 뉴델리 한 호텔에서 열린 인도 동포 간담회에서 박수를 치고 있다. 청와대사진기자단

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) “내일 있을 (나렌드라 모디 인도 총리와의) 정상회담을 계기로 한국과 인도의 관계는 지금까지와는 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 인도 뉴델리에 도착한 뒤 시내 한 호텔에서 열린 동포들과의 만찬 간담회에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “중동전쟁의 여파 속에서 공급망 불안정과 글로벌 경제위기가 상시화되고 있기 때문에 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 간담회에서 “인도는 단순한 소비시장이 아닌 글로벌 생산과 공급망을 이끄는 핵심 국가가 됐다”면서 “한국과 비슷하게 원자재와 에너지를 상당 부분 해외에 의존하고 있다는 점에서 협력할 여지가 상당히 많을 것”이라고 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 인도 뉴델리 한 호텔에서 열린 인도 동포 간담회에 참석해 화동에게 꽃다발을 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 인도 뉴델리 한 호텔에서 열린 인도 동포 간담회에 참석해 화동에게 꽃다발을 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 “인도를 생각하면 최인훈 작가가 발표한 장편소설 <광장>이 떠오른다”면서 “한반도에서 살아가다가 남북 분단의 비극 속에 제3국을 통한 사람들의 얘기가 나온다”고 말했다. 소설 <광장>의 주인공 이명준이 중립국으로 떠날 때 탑승한 배 이름이 인도의 대문호 라빈드라나트 타고르의 이름을 딴 ‘타고르호’다.

이 대통령은 동포들에게 “당시 인도 한인 1세대 분들이 얼마나 많은 고난과 희생을 치렀겠느냐”면서 “식민 지배와 분단, 전쟁, 군사독재를 극복하고 이제는 경제발전과 민주화를 동시에 이뤄낸 우리 대한민국에서 다시는 그런 참혹한 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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