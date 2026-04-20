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‘고유가’ 고통, 서울보다 비수도권이 더 커…수도권·지방 생활물가 격차 3년 5개월 만에 최대

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본문 요약

비수도권 주민들의 체감물가가 수도권보다 더 빠르게 상승하고 있다.

2022년에도 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 석유류 가격이 급등하면서 비수도권의 생활물가지수가 크게 올랐던 바 있다.

휘발유 절대 가격은 여전히 서울이 높지만, 상승 폭을 보면, 비수도권이 더 빠르게 상승했다.

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‘고유가’ 고통, 서울보다 비수도권이 더 커…수도권·지방 생활물가 격차 3년 5개월 만에 최대

입력 2026.04.20 06:00

수정 2026.04.20 06:01

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  • 박상영 기자

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대중교통 인프라 부족 비수도권, 고유가 타격 커

생활물가 수도권보다 더 빠르게 올라

17일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

17일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

비수도권 주민들의 체감물가가 수도권보다 더 빠르게 상승하고 있다. 특히 기름값 상승 속도가 비수도권에서 더 가파르게 나타나면서 생활물가 격차가 3년 5개월 만에 가장 크게 벌어진 것으로 나타났다. 대중교통 인프라가 상대적으로 취약한 비수도권 주민들의 경제적 부담이 더욱 가중될 것으로 예상된다.

경향신문이 19일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS) 자료를 분석한 결과, 지난달 비수도권의 생활물가지수 상승률은 전년 대비 2.5%로 수도권(2.1%)보다 0.4%포인트 높았다. 이는 2022년 10월(0.4%포인트) 이후 3년 5개월 만에 가장 큰 격차다.

생활물가지수는 전체 458개 품목 중 식료품 등 소비자의 구입 빈도와 지출 비중이 높은 품목 144개를 토대로 작성한 지표로, 체감물가를 알 수 있는 대표적인 통계다.

통상 두 지역 간 생활물가지수 격차는 통상 0.1%포인트 안팎에 머무르거나 수도권이 더 높았던 경우가 대부분이었다는 점을 고려하면 04%포인트 격차는 이례적이다.

지난달 서울(1.9%)과 인천(2.1%)의 생활물가 상승률은 전국 평균(2.3%)을 밑돌며 상대적으로 안정된 흐름을 보였다. 수도권에서는 경기도(2.4%)만 전국 평균을 웃돌았다.

반면 비수도권에선 전북(2.9%), 경북(2.9%), 경남(3.0%) 등 도 단위 지역을 중심으로 높은 상승률을 기록하며 전체 물가를 끌어올렸다.

‘고유가’ 고통, 서울보다 비수도권이 더 커…수도권·지방 생활물가 격차 3년 5개월 만에 최대

이번 격차 확대의 주요 원인은 비수도권 지역의 석유류 가격 급등이라고 데이터처는 설명했다. 지난달 서울의 석유류 가격 상승률은 7.9%에 그쳤다. 반면, 전북(10.8%), 경남(10.2%), 경북(9.9%) 등에선 10% 안팎의 높은 상승률을 기록했다. 2022년에도 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 석유류 가격이 급등하면서 비수도권의 생활물가지수가 크게 올랐던 바 있다.

휘발유 절대 가격은 여전히 서울이 높지만, 상승 폭을 보면, 비수도권이 더 빠르게 상승했다. 올해 1월 첫째 주 리터(ℓ)당 65.7원이었던 서울과 경남 간 휘발유 가격 격차는 4월 첫째 주 35.0원으로 줄었다. 같은 기간 서울과 전북의 휘발유 가격 격차도 67.3원에서 40.4원으로 줄었다. 정부의 유통 단계 단속으로 지역별 가격 왜곡이 해소되면서 전국 가격이 공급 원가 수준으로 좁혀지고 있기 때문이다.

문제는 유류비가 오르면 수도권에선 지하철과 광역버스 등 대중교통 이용을 늘릴 수 있는 대안이 있지만 비수도권에선 선택지가 많지 않다는 점이다. 지하철 등 대중교통 인프라가 부족한 비수도권에선 자동차가 일정 부분 ‘필수재’에 해당한다. 유류 가격 상승 타격이 비수도권 가계에 더 큰 타격을 입히는 이유다.

실제 대한석유협회에 따르면 2024년 기준, 차량 1대당 휘발유 소비량은 강원도가 1602ℓ로 전국 평균보다 약 34% 많았으며, 충남(1577ℓ)과 충북(1574ℓ)이 그 뒤를 이었다. 이에 비해 대중교통이 발달한 서울의 차량 1대당 휘발유 소비량은 865ℓ로, 강원도의 절반 수준에 불과했다.

정부도 수도권보다 지방이 더 고유가 충격이 클 수 있다고 판단, 지역별로 고유가 피해지원금을 차등으로 지급할 예정이다. 거주 지역별로 소득 하위 70%에게 수도권 10만원, 비수도권 15만원, 인구감소 우대지역 20만원, 인구감소 특별지역은 25만원을 각각 지급할 예정이다.

김용원 나라살림연구소 연구팀장은 “이번 지원이 단기적 완화책에 그치지 않도록 수요응답형교통체계(DRT) 등 지속적인 교통 인프라 확충과 에너지 복지 정책이 뒷받침돼야 한다”고 지적했다.

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