12·3 내란 때 국회가 비상계엄해제요구안을 결의한 뒤에도 군이 후방 부대를 계엄 병력으로 추가 투입하려고 검토한 정황을 권창영 2차 종합특검팀이 포착했다고 한다. 특검팀은 윤석열 일당이 ‘2차 계엄’ 선포를 모색했고, 추가 병력 투입도 그 일환으로 검토한 게 아닌지 의심하고 있다. 그동안 윤석열이 2차 계엄을 선포하려 했다고 의심할 만한 정황은 여럿 나왔지만 추가 병력 투입까지 검토한 정황이 확인된 건 처음이다. 윤석열이 왜 국회가 요구안을 결의한 지 3시간 넘게 지나서야 비상계엄을 해제했는지 밝혀줄 중요한 단서라고 본다.

19일 경향신문 취재에 따르면, 권창영 특검팀은 최근 당시 합동참모본부 관계자들로부터 “국회의 요구안 결의 후 추가 병력 투입 요청이 있었던 것으로 안다”는 진술을 확보했다. 특검팀은 이 요구에 따라 합참이 추가 투입이 가능한 후방 부대가 어디인지 확인한 정황도 포착했다고 한다. 이게 사실이라면 윤석열 측이 국회의 요구안 결의 이후에도 비상계엄을 해제하지 않거나 2차 계엄을 획책하려 했다고 볼 수밖에 없다. 당시 합참 관계자는 특검팀에 출석해 국회 결의 2시간쯤 뒤 김명수 당시 합참의장이 자신에게 “계엄 해제와 관련해 국무회의에서 국회 결론과 다른 내용을 의결할 수도 있느냐”고 물었다고 진술했다. 김 전 합참의장이 국무회의에서 비상계엄 해제가 아닌 결론을 낼 수도 있다고 봤다는 얘기일 것이다.

국회가 요구안을 결의한 건 2024년 12월4일 오전 1시3분이었다. 그러나 당시 김용현 국방부 장관이 주요 지휘관 화상회의를 통해 병력 복귀와 상황 종료를 지시한 건 3시20분, 윤석열이 담화문을 통해 ‘비상계엄을 해제하겠다’고 밝힌 건 4시26분, 국무회의에서 비상계엄 해제가 의결된 건 4시29분이다.

윤석열 측이 이처럼 계엄 해제조치를 지연시킨 것을 두고 그동안 2차 계엄을 선포하려 했던 게 아니냐는 의혹이 끊이지 않았다. 윤석열은 이진우 당시 수도방위사령관에게 “결의안이 통과됐다고 하더라도 내가 두 번, 세 번 계엄하면 된다”고 했다. 1심 법원도 인정한 이런 사실에 추가 병력 투입을 검토한 정황까지 포개면 윤석열 측이 계엄을 지속하거나 2차 계엄을 선포하려고 궁리하다 도저히 불가능하다고 판단해 마지못해 계엄을 해제한 걸로 의심할 수밖에 없다. 특검팀은 2차 계엄 의혹의 실체는 물론 누가 관여했는지까지 철저히 규명해야 한다.