카카오 장애인 표준사업장 ‘링키지랩’ 중증 시각장애인 직원 안윤환씨 불꺼진 PC 앞에서 음성정보 듣고 서비스 직접 사용 후 접근성 개선

지난 15일 서울 성수동 링키지랩 사무실. 까만 선글라스를 낀 채 불이 꺼진 노트북 화면을 앞에 둔 안윤환씨(38)의 얼굴이 진지했다. 타닥타닥, 이따금 키보드를 두드리던 그가 입을 열었다.

“시각장애인용 낭독 프로그램이 접근하지 못하는 버튼이 있네요. 이런 건 리포팅(보고) 해야 해요.”

누구나 쉽게 쓸 수 있어야 ‘국민 서비스’니까

중증 시각장애인인 윤환씨의 주 업무는 IT 서비스를 직접 써보고 접근성을 개선하는 일이다. 스마트폰에 내재된 시각 장애인용 낭독 프로그램을 활용해 읽을 수 없는 항목이 있는지 확인하거나, 팝업창이 뜰 때 해당 창밖으로 초점이 나가는지 여부를 테스트해 팀에 알린다. 업무 범위는 ‘국민 메신저’ 카카오톡부터 카카오T(카카오택시) 등 카카오 서비스 전반을 아우른다.

윤환씨가 4년째 일하는 링키지랩은 카카오의 자회사형 장애인 표준사업장으로 올해 설립 10주년을 맞았다. 윤환씨는 그중에서도 ‘접근성팀’ 소속이다. 카카오의 다양한 서비스 접근성을 높여 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 한다. 2023년 카카오톡이 출시한 이모티콘 대체 텍스트 기능(이모티콘 내용을 음성 정보로 알려주는 것)이 바로 접근성팀 작품이다. 윤환씨는 가장 보람을 느낀 작업으로 카카오톡 ‘투표하기’ 기능을 꼽았다.

“예전에는 투표한 사람 목록의 정렬 방식을 보이스오버(화면을 말로 설명해주는 기능)로 바꿀 수가 없었거든요. 코로나19로 모임 인원 제한이 있던 때라 선착순으로 참여자를 끊어야 하는데 시간순 정렬 방식이 안됐어요. 이걸 개선하고 나서 ‘잘했다’는 칭찬을 많이 들었어요. 그때만큼 뿌듯했던 적이 없었죠.”

카카오톡이 메신저를 넘어 커머스와 금융, 행정 등 분야로 확장해나가고 있는 만큼 보다 다양한 서비스 접근성을 개선하고 싶다는 게 그의 바람이다.

시각 장애인도 잘 쓸 수 있는 지도 서비스는 윤환씨에게 꿈의 과제다. 지도 애플리케이션(앱)은 물론 모빌리티, 배달, 예약 등 위치 기반 서비스가 빠르게 늘고 있지만, 이들 서비스는 접근성이 부족한 점이 많다. 윤환씨는 “시각 장애인은 음식을 시키거나 택시를 불러도 음식과 차가 어디쯤 오고 있는지 알 수가 없다. ‘어떻게 하면 지도를 잘 쓸 수 있을까’ 하는 고민을 몇 년째 하고 있다”고 말했다.

윤환씨는 자신과 같은 장애인이 IT 서비스 개발에 참여하는 것이 중요하다고 강조했다. “뻔한 말인데, 소외된 사람이 없어야죠. 장애인도 노인도 쉽게 사용할 수 있는 서비스를 만들어야 한다고 생각해요.”

장애인·비장애인이 같이 만들어나가는 ‘AI’

업계 최대 화두인 인공지능(AI) 서비스에서도 장애인 크루들은 당당히 한 축을 맡고 있다. 시·청각, 지체, 기관 등 다양한 유형의 장애 크루가 속한 링키지랩 AI품질운영팀은 카카오 AI 서비스를 위한 학습용 데이터 구축, AI 서비스의 사회·윤리적 리스크 분석 및 예방 등 업무를 맡는다.

이혜지 AI품질운영팀장(40)은 “똑똑하지만 서툰 AI라는 아이에게 다양한 시나리오를 학습시켜 안전하고 센스있게 행동할 수 있게 한다”고 말했다. 만약 사용자가 ‘자살 방법을 알려달라’고 요청하더라도 이를 받아들이지 않도록 AI를 훈련시키는 식이다.

카카오가 지난해 선보인 ‘카나나 인 카카오톡’에서도 이들의 손길을 찾을 수 있다. 카나나 인 카카오톡은 대화 맥락을 파악하고 필요한 순간 먼저 말을 거는 AI 서비스다. AI가 대화를 방해하지 않으면서 적절한 타이밍에 유용한 정보를 줄 수 있게 하는 데 이 팀이 만든 시나리오가 활용됐다.

AI라는 미래 핵심 산업에 장애인이 깊숙이 관여하는 것은 왜 중요할까. 이 팀장은 이렇게 답했다.

“AI가 차가운 기술이 아닌 ‘다정한 친구’의 모습을 하려면 다양한 사회적 목소리를 대변할 수 있어야 합니다. 장애인 크루들은 비장애인이 느끼지 못하거나 상상할 수 없는 상황을 시나리오에 녹여내요. 기술에 쉽게 접근할 수 있는 사람(비장애인)만 품질 관리를 한다면, 그 AI는 강자의 언어로 만들어졌다고 봐야죠. 취약계층에 좋은 기술이 모두에게 좋은 기술이고 그때 비로소 혁신이라 할 수 있지 않을까요.”