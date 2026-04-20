트럼프 “봉쇄 뚫으려던 이란 화물선에 구멍 내 세웠다”···‘2차 협상’ 앞두고 선박 공격·나포

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 대이란 해상 봉쇄를 뚫으려던 이란 국적 선박을 공격해 나포했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “길이가 약 900피트에 달하고 무게는 항공모함에 맞먹는 규모”인 이란 국적의 화물선 ‘투스카’호가 “미 해군 봉쇄망을 뚫고 지나가려 시도했으나 결과는 그들에게 좋지 못했다”고 밝혔다.

그는 “미 해군 유도미사일 구축함인 ‘USS 스프루언스’가 오만만에서 투스카호를 가로막아 멈추라는 정당한 경고를 보냈다”며 “이란 선원들이 이를 무시하자 우리 해군 함정은 (투스카호) 기관실에 구멍을 내어 그들을 즉각 멈춰 세웠다”고 했다. 그러면서 “현재 미 해병대가 해당 선박을 확보하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 투스카호가 “과거 불법 행위 전력으로 인해 미 재무부의 제재를 받는 선박”이라며 “현재 해당 선박을 완전히 장악했으며 선내에 무엇이 실려 있는지 확인 중”이라고 했다.

미·이란은 지난 7일 합의한 ‘2주 휴전’이 오는 21일 만료되는 가운데 2차 종전 협상을 할 것으로 기대됐다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 대표단이 20일 저녁 파키스탄 수도 이슬라마바드로 갈 것이라고 밝혔다.