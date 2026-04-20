북한, 전날 미사일에도 집속탄 탑재…주애 동행한 김정은 “진압타격능력 증대”

지난 8일 집속탄 탄두 탑재에 이어 전날 미사일에도 지난 8일 발사 때보다 공격 면적 2배 가까이 늘어 김정은, 딸 주애와 함께 미사일 발사 참관해

북한이 전날 발사한 단거리 탄도미사일(SRBM)에 집속탄 탄두를 탑재했다고 북한 매체가 20일 밝혔다. 딸 주애와 함께 미사일 발사를 참관한 김정은 국무위원장은 “고밀도 진압타격능력을 증대”시켰다고 평가했다.

조선중앙통신은 “미사일총국은 19일 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행하였다”고 이날 보도했다. 전날 우리군 합동참모본부는 SRBM 여러 발이 140㎞를 비행해 함경북도 앞바다의 무인도 알섬 부근에 떨어졌다고 판단한 바 있다. 김 위원장은 딸 주애와 함께 시험발사 현장을 참관했다.

통신은 “136㎞ 계선의 섬 목표를 중심으로 설정된 표적지역으로 발사한 미사일 5기의 전술탄도미사일들이 12.5~13㏊ 면적을 매우 높은 밀도로 강타했다”고 주장했다. 12.5~13㏊ 면적은 축구장 16~18개 크기이다. 북한은 지난 8일 ‘화성포-11가’에 집속탄두를 탑재해 발사했을 당시 축구장 10개 면적(6.5~7ha)을 초토화시켰다고 밝힌 바 있다.

화성포-11은 북한판 이스칸데르(KN-23)로 불리는 SRBM이다. 산포전투부는 집속탄을 일컫는다. 집속탄은 탄두 안에 여러 자탄이 포함돼 한꺼번에 넓은 지역을 타격할 수 있다. 집속탄은 비인도적 무기라는 비판을 받으면서 사용을 제한하는 집속탄에 관한 협약(CCM)이 2010년에 마련됐다. 북한은 여기에 가입하지 않았고 한국도 미가입국이다. 북한은 앞서 2022년 11월에도 집속탄을 시험 발사했다고 밝힌 바 있다.

통신은 이번 시험발사의 목적이 “전술탄도미사일에 적용하는 산포전투부(집속탄 탄두)와 파편지뢰전투부의 특성과 위력을 확증하는 데 있다”고 소개했다.

김 위원장은 “고정밀 타격능력과 함께 필요한 특정표적지역에 대한 고밀도 진압타격능력을 증대시키는 것은 군사행동실천에서 커다란 의의를 가진다”고 평가했다. 김 위원장은 이어 이날 발사 결과가 “미사일전투부전문연구집단을 조직하고 5년이라는 시간을 바친 것이 조금도 헛되지 않았다는 것을 명백히 보여준 귀중한 결과물”이라고 말했다.

이번 시험발사에는 김정식 당 중앙위원회 제1부부장, 장창하 미사일총국장, 안영환 인민군 제1군단장, 주성남 제2군단장 등이 참석했다.