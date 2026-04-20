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미국, 호르무즈 인근서 이란 선박 공격·나포···‘2차 종전 협상’ 불투명해지나

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본문 요약

미국이 호르무즈 해협 인근을 지나던 이란 국적 선박을 공격해 나포한 가운데 2차 종전 협상이 불투명해졌다는 관측이 나온다.

미·이란은 오는 21일 '2주 휴전' 기한이 끝나기 전 2차 종전 협상에 나설 것으로 기대됐다.

그러나 미국이 이날 호르무즈 해협 인근에서 이란 국적 선박 '투스카'호를 공격해 나포하자 이란군은 휴전 합의 위반이라며 보복을 예고했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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미국, 호르무즈 인근서 이란 선박 공격·나포···‘2차 종전 협상’ 불투명해지나

입력 2026.04.20 07:46

수정 2026.04.20 07:52

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  • 최경윤 기자

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외신 “회담이 위태로워졌다”

브렌트유 최대 7.9% 급등

지난 17일(현지시간) 파키스탄 카라치에 있는 한 상점에 미국, 파키스탄, 이란의 국기가 진열돼 있다. EPA연합뉴스

지난 17일(현지시간) 파키스탄 카라치에 있는 한 상점에 미국, 파키스탄, 이란의 국기가 진열돼 있다. EPA연합뉴스

미국이 호르무즈 해협 인근을 지나던 이란 국적 선박을 공격해 나포한 가운데 2차 종전 협상이 불투명해졌다는 관측이 나온다.

이란 국영방송 IRIB는 19일(현지시간) 자국 소식통을 인용해 “이란은 현재로서 다음 차례 미·이란 회담에 참여할 계획이 없다”고 보도했다. 앞서 이란 준관영 파르스통신과 타스님통신은 익명의 소식통을 인용해 “전반적인 분위기를 긍정적으로 평가하기 어렵다”고 전했다.

이란 관영 IRNA통신 역시 미국의 대이란 봉쇄 조치와 미국의 “불합리하고 비현실적인 요구”를 지적하며 “현재 상황에서는 생산적인 협상을 기대할 수 없다”고 보도한 바 있다.

미·이란은 오는 21일 ‘2주 휴전’ 기한이 끝나기 전 2차 종전 협상에 나설 것으로 기대됐다. 그러나 미국이 이날 호르무즈 해협 인근에서 이란 국적 선박 ‘투스카’호를 공격해 나포하자 이란군은 휴전 합의 위반이라며 보복을 예고했다.

AP·블룸버그통신은 “새로운 회담 개최 여부가 불투명해졌다” “회담이 위태로워졌다”고 평가했다.

종전 협상에 대한 기대감으로 지난 17일 9% 이상 하락했던 브렌트유는 이날 배럴당 97.50달러로 거래되며 최대 7.9% 상승했다.

트럼프 “봉쇄 뚫으려던 이란 화물선에 구멍 내 세웠다”···‘2차 협상’ 앞두고 선박 공격·나포

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 대이란 해상 봉쇄를 뚫으려던 이란 국적 선박을 공격해 나포했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 19일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 “길이가 약 900피트에 달하고 무게는 항공모함에 맞먹는 규모”인 이란 국적의 화물선 ‘투스카’호가 “미 해군 봉쇄망을 뚫고 지나가려 시도했으나 결과는 그들에게 좋지 못했다”고 밝혔다....

https://www.khan.co.kr/article/202604200659001

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