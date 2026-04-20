미국, 호르무즈 인근서 이란 선박 공격·나포···‘2차 종전 협상’ 불투명해지나

외신 “회담이 위태로워졌다” 브렌트유 최대 7.9% 급등

미국이 호르무즈 해협 인근을 지나던 이란 국적 선박을 공격해 나포한 가운데 2차 종전 협상이 불투명해졌다는 관측이 나온다.

이란 국영방송 IRIB는 19일(현지시간) 자국 소식통을 인용해 “이란은 현재로서 다음 차례 미·이란 회담에 참여할 계획이 없다”고 보도했다. 앞서 이란 준관영 파르스통신과 타스님통신은 익명의 소식통을 인용해 “전반적인 분위기를 긍정적으로 평가하기 어렵다”고 전했다.

이란 관영 IRNA통신 역시 미국의 대이란 봉쇄 조치와 미국의 “불합리하고 비현실적인 요구”를 지적하며 “현재 상황에서는 생산적인 협상을 기대할 수 없다”고 보도한 바 있다.

미·이란은 오는 21일 ‘2주 휴전’ 기한이 끝나기 전 2차 종전 협상에 나설 것으로 기대됐다. 그러나 미국이 이날 호르무즈 해협 인근에서 이란 국적 선박 ‘투스카’호를 공격해 나포하자 이란군은 휴전 합의 위반이라며 보복을 예고했다.

AP·블룸버그통신은 “새로운 회담 개최 여부가 불투명해졌다” “회담이 위태로워졌다”고 평가했다.

종전 협상에 대한 기대감으로 지난 17일 9% 이상 하락했던 브렌트유는 이날 배럴당 97.50달러로 거래되며 최대 7.9% 상승했다.