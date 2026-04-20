중기부, 중동 전쟁 피해 기업에 5500억원 추가 지원

중동전쟁 장기화로 어려움을 겪는 중소기업이 경영 애로를 해소할 수 있도록 정책자금 5500억원이 추가 투입된다.

중소벤처기업부는 추가경정예산을 통해 긴급경영안정자금 2500억원, 신시장진출지원자금 1000억원, 혁신창업사업화자금 1500억원, 재창업자금 500억원을 추가로 지원한다고 20일 밝혔다.

중기부는 중동전쟁 피해 기업에 유동성 공급을 강화하기 위해 긴급경영안정자금의 경영 애로 사유에 ‘중동전쟁 피해기업’을 신설했다. 중동지역 수출입 의존도가 높은 중소기업과 석유화학 공급망 중소기업 등이 해당한다.

이들 기업에 대해서는 우량기업 기준(자본 200억원 또는 자산 700억원 초과기업 등에 대해 지원 제한), 경영 애로 규모 요건(매출액 또는 영업이익 10% 이상 감소)을 적용하지 않는다.

또한 중기부는 신시장진출지원자금을 추가 공급한다. 대외 불확실성으로 인해 기존 수출국으로의 수출에 어려움을 겪는 중소기업이 수출국 다변화를 추진하는 경우에도 우량기업 기준 예외를 적용한다.

이와 함께 인공지능(AI)과 딥테크 분야 창업기업에 혁신창업사업화 자금을 지원하고, 성실 실패 기업인의 재도전을 돕는 재창업자금 공급도 확대한다.

상세한 내용은 중소벤처기업부 누리집(www.mss.go.kr)과 중소벤처기업진흥공단 누리집(www.kosmes.or.kr)에서 확인할 수 있다.