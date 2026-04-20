필리핀 외식 기업 ‘졸리비푸드’, 컴포즈 커피 이어 샤브올데이 인수

필리핀 외식 기업 졸리비푸드는 국내 샤브샤브 뷔페 프랜차이즈 샤브올데이를 인수했다.

20일 유통업계에 따르면, 졸리비푸드는 샤브올데이를 운영하는 올데이프레쉬 지분 100% 인수를 최근 완료했다. 인수 금액은 약 1200~1300억원 규모다.

주식매매계약(SPA) 완료로 올데이프레쉬는 기존 모기업인 명륜당에서 완전히 분리돼 졸리비푸드 그룹 계열사로 편입됐다.

샤브올데이는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 ‘명륜진사갈비’를 운영하는 명륜당이 2023년 선보인 브랜드다. 출시 이듬해인 2024년 매출 540억원, 영업이익 137억원을 기록하는 등 빠르게 성장했다. 현재 전국에 170개 넘는 매장이 있다. 졸리비푸드는 샤브올데이의 안정적인 수익 구조, 높은 재방문율 등을 보이는 점 등을 높이 평가한 것으로 알려졌다.

졸리비푸드는 K-푸드 브랜드 공략에 적극적으로 나서고 있다. 2024년 엘리베이션EP와 함께 저가 커피 브랜드 컴포즈커피를 4700억원에 인수했다. 지난해에는 치킨 프랜차이즈인 노랑통닭 인수를 시도하기도 했다. 한국의 성공적인 외식 브랜드를 확보해 동남아시아 지역에서 선보이는 전략을 펼치는 것으로 풀이된다. 컴포즈커피는 졸리비푸드 편입 이후 필리핀·싱가포르 등 동남아 시장으로 점포를 확대하고 있다.

졸리비푸드는 1975년 필리핀에서 설립됐다. ‘필리핀의 KFC’라고 불리는 필리핀 최대 패스트푸드 체인 졸리비를 비롯해 커피빈, 팀호완 등 브랜드를 보유하고 있다.