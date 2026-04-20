이 대통령 지지율 65.5%, 취임 후 최고치 경신···모든 지역·연령대서 상승 [리얼미터]

이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최고치인 65.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 20일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13~17일 전국 18세 이상 2519명을 대상으로 시행해 이날 공개한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 65.5%로 지난주 같은 조사보다 3.6%포인트 상승했다. 부정 평가는 2.8%포인트 하락한 30.0%였다. 이 대통령 지지율은 취임 후 처음으로 60% 중반대를 기록하며 기존 최고치였던 64.6%(7월 2주차)를 갈아치웠다.

리얼미터는 “중동 위기 속 원유 대량 확보 및 코스피 6200선 회복 등 경제·에너지 안보 성과가 지지율 상승을 견인했다”며 “이스라엘에 대한 강경 인권 발언과 현직 대통령 최초 세월호 12주기 참석등으로 중도층과 청년층의 지지를 확대했다”고 밝혔다.

지역별로 보면 이 대통령 지지율은 인천·경기, 서울, 부산·울산·경남, 대구·경북, 대전·세종·충남, 광주·전남 등 6개 권역 전체에서 모두 상승했다. 연령별로도 20대부터 70대 이상까지 모든 연령대에서 올랐다. 이념 성향별로는 진보층과 중도층에서 오르고 보수층에서 하락했다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 16~17일 전국 18세 이상 1011명을 대상으로 진행해 이날 공개한 정당 지지도 조사에 따르면 여당인 더불어민주당은 50.5%로 전주 대비 0.1%포인트 하락했다. 국민의힘은 1.4%포인트 오른 31.4%였다. 조국혁신당은 0.6%포인트 내린 2.7%, 개혁신당은 0.3%포인트 내린 2.5%, 진보당은 0.3%포인트 내린 1.7%였다.

리얼미터는 민주당 지지율에 대해 “호남권 경선 후폭풍과 재보궐 선거를 둘러싼 공천 갈등으로 인해 호남과 40대에서 지지가 상당 폭 이탈했다”며 “한동훈·조국 등 야권 거물급 인사들의 재보궐 등판으로 이슈가 분산되면서 대통령의 국정 호재가 정당 지지로 충분히 이어지지 못하고 횡보세에 머문 것으로 보인다”고 분석했다.

리얼미터는 국민의힘 지지율을 두고 “한동훈 전 대표의 부산 재보궐 등판과 이철우 경북지사 후보 확정, 대구시장 후보 2인 결선행 등 영남권 주요 공천이 속도를 내며 선거판이 활발해지면서 TK·PK 지역과 보수층에서 결집이 강화되며 지지율 상승으로 이어진 것으로 보인다”고 밝혔다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트이며 응답률은 5.4%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 3.9%다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답으로 임의로 전화 거는 방식으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 리얼미터 홈페이지를 참고하면 된다.