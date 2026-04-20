군위휴게소 인근 고속도로 걷던 50대, 차량 2대에 치여 숨져

19일 오후 8시쯤 대구 군위군 중앙고속도로 춘천 방향 군위휴게소 인근 도로 위를 걷던 50대 여성이 승용차 2대에 잇따라 치여 숨졌다.

경찰 조사 결과, A씨는 관광버스를 타고 가다 휴게소에서 내린 뒤 고속도로에 진입해 걷던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.