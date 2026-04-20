먹고 돌고 즐기고···아산 이순신축제, 지역상권 살리는 ‘상생 실험’

전통시장·골목상권 참여 확대 체험형 콘텐츠 결합 ‘지역경제 밀착형 축제’

충남 아산시는 오는 28일부터 다음달 3일까지 온양온천역 일대 등에서 ‘제65회 아산 성웅 이순신축제’를 개최한다고 20일 밝혔다.

시는 올해 축제를 지역경제 활성화를 겨냥한 ‘상생형 축제’로 운영할 방침이다. 단순 문화행사를 넘어 전통시장과 지역 상권이 함께 참여하는 ‘지역경제 밀착형 축제’로 추진한다는 구상이다.

이번 축제는 이순신 장군의 ‘충·효·애’ 정신을 현대적으로 재해석한 콘텐츠와 지역 상권 참여형 프로그램을 결합해 선보인다.

축제 기간 온양온천역 역전 삼거리 충무로길에는 ‘충효의 밥상’이 조성된다. 일반 음식과 주류를 포함한 13개 부스가 운영되며 지역 음식점들이 직접 참여해 대표 메뉴를 선보인다.

전통시장에서는 ‘상점런 미션런’ 프로그램이 운영된다. 관람객이 미션 지도를 따라 7개 상점을 방문해 체험과 과제를 수행한 뒤 QR코드 인증과 설문을 완료하면 기념품이나 지역화폐를 받을 수 있다. 점포별 체험 요소와 스토리를 결합해 방문 동선을 설계하고 온라인 홍보와도 연계했다.

이와 함께 축제 기간 한정 쇼핑 할인 이벤트도 진행된다. 참여 점포는 매장에 부착된 인증 마크 또는 공식 앱 ‘페스티맵’을 통해 확인할 수 있다.

온양온천역 일대는 오는 29일부터 다음달 3일까지 ‘차 없는 거리’로 운영된다. 전통시장 일대는 관람객이 머무르며 즐길 수 있는 체류형 공간으로 재편해 보행 중심의 안전하고 쾌적한 환경을 조성할 계획이다.

이벤트광장에서는 조선시대 무기 제작소를 재현한 병영체험존을 비롯해 크레인 과자 뽑기, 턱걸이·팔씨름 게임 등 가족 단위 체험 프로그램이 운영된다. ‘우리 가족 난중일기 기록소’에서는 즉석 사진 촬영을 통해 추억을 남길 수 있다.

저녁에는 품바·댄스·트로트 공연이 이어지는 ‘장터유랑기’가 펼쳐진다. 전통시장 내 공실에는 ‘이순신축제 65년’ 사진전과 쉼터가 마련돼 축제의 역사를 소개하고 관람객 휴식 공간으로 활용된다.

지역 대학들도 체험형 콘텐츠로 참여한다. 호서대는 ‘DIY 뷰티 연구소’와 문화체험 프로그램을 운영하고 선문대는 로봇 체험과 응급처치, 건강 케어 프로그램을 선보인다. 순천향대는 홍보 부스를 통해 관람객과 소통한다.

이와 함께 이순신 일대기 행렬, 현충사 달빛야행, 드론 라이트쇼 등 다양한 프로그램이 축제 기간 운영될 예정이다.