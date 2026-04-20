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미국 루이지애나서 총기 난사로 어린이 8명 참변···용의자는 아버지

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본문 요약

미국 루이지애나주 슈리브포트시에서 총기 난사로 어린이 8명이 숨지고 여성 2명이 다쳤다.

유일한 용의자인 아이들의 아버지는 경찰과의 추격전 끝에 사망했다.

미 NBC 뉴스에 따르면 19일 오전 6시쯤 한 남성이 슈리브포트 시내 세 곳에서 잇따라 총격을 가했다.

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미국 루이지애나서 총기 난사로 어린이 8명 참변···용의자는 아버지

입력 2026.04.20 09:57

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

19일(현지시간) 총기 난사가 발생한 미국 루이지애나주 슈리브포트시에서 한 시민이 애도의 촛불을 켜고 있다. AP연합뉴스

19일(현지시간) 총기 난사가 발생한 미국 루이지애나주 슈리브포트시에서 한 시민이 애도의 촛불을 켜고 있다. AP연합뉴스

미국 루이지애나주 슈리브포트시에서 총기 난사로 어린이 8명이 숨지고 여성 2명이 다쳤다. 유일한 용의자인 아이들의 아버지는 경찰과의 추격전 끝에 사망했다.

미 NBC 뉴스에 따르면 19일(현지시간) 오전 6시쯤 한 남성이 슈리브포트 시내 세 곳에서 잇따라 총격을 가했다. 그는 해리슨가에서 여성에게 총격을 가한 뒤 79번가 인근 주택으로 이동해 범행을 이어갔다. 이후 도로에서 시민을 위협해 차량을 탈취해 달아났다.

이번 사건으로 주택에서 자고 있던 어린이 8명이 숨지고 여성 2명이 다쳤다. 숨진 어린이 8명 가운데 7명은 용의자의 친자녀였고, 나머지 1명은 가족의 지인으로 파악됐다. 부상한 여성 2명은 용의자의 아내와 지인으로 추정된다. 현지 경찰 대변인 크리스토퍼 보델론은 “역겹고 사악한 현장”이라고 말했다.

경찰은 아이들의 아버지 샤마 엘킨스를 유일한 용의자로 특정했다. 그는 경찰의 추격 과정에 사망했다.

당국은 범행 동기 등을 조사하고 있다. 경찰은 이날 가정불화 신고를 받고 출동한 것으로 확인됐다.

톰 아르세노 슈리브포트 시장은 “슈리브포트 역사상 가장 비극적인 사건”이라고 밝혔다. 제프 랜드리 루이지애나 주지사도 “끔찍한 상황에 가슴이 아프다”며 애도를 전했다.

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