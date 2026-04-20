서대전역에 복합환승센터 만든다···기본계획 수립 착수

대전시가 서대전역에 복합환승센터를 만들기로 하고 기본계획 수립에 들어갔다.

대전시는 20일 시청에서 ‘서대전역 복합환승센터 조성 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역’ 착수보고회를 열었다.

복합환승센터 조성은 호남고속철도(KTX) 개통 이후 기능이 약화된 서대전역을 철도와 도시철도 등이 연계된 새로운 광역교통 거점으로 만들기 위해 추진된다.

기본계획 수립 및 타당성 검토 용역에서는 이용객 환승 편의를 위한 동선 최적화와 대전도시철도 2호선 및 충청권 광역철도 연계 체계 구축 방안 등을 마련하게 된다. 역세권 국·공유지를 활용한 복합개발 모델 검토를 통해 역세권 활성화와 지역균형발전 방안을 마련하는 것도 주요 과제다.

서대전역은 과거 호남선 철도가 지나는 주요 역 가운데 하나였지만, 2015년 호남선 KTX 개통 이후 열차 운행 횟수가 크게 줄면서 기능이 축소되고 역 주변 공동화 현상까지 나타났다.

시는 내년 개통 예정인 충청권광역철도 1단계 노선(계룡~신탄진)과 2028년 말 개통을 목표로 하는 도시철도 2호선 노면전차(트램) 건설이 서대전역 일대 활성화에 새로운 계기가 될 것으로 보고 있다. 두 노선 모두 서대전역 일대를 지나게 된다.

시는 서대전역에 복합환승센터를 조성해 260m 정도 떨어진 트램 정거장과 지하 환승로로 연결하는 방안을 추진 중이다. 여기에 더해 서대전역을 단순한 환승센터가 아니라 상업·문화·업무시설이 결합된 복합 공간으로 만든다는 구상이다.

이장우 시장은 “서대전역은 향후 트램과 광역철도가 교차하는 중요한 교통 결절점이 될 것”이라며 “서대전역이 효율적인 광역교통 허브로 기능하고, 서남부권 균형 발전을 도모할 수 있는 복합 거점 공간이 되도록 하겠다”고 말했다.