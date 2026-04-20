“호르무즈 통제권 포기? 절대로 없다”···이란 유력 인사, 의회에 관련법 제출 예고

국가안보·외교정책위원장 “선박 통행권 우리 몫” 호르무즈, 이란 협상 ‘마지노선’···절대 사수할 듯

이란 의회의 유력 인사가 이란은 호르무즈 해협에 대한 통제권을 포기할 의향이 “전혀 없다(Never)”며 관련 법을 제정할 계획이라고 밝혔다.

이란 이슬람혁명수비대 사령관 출신인 에브라힘 아지지 이란 의회 의원은 “그것(호르무즈 해협 통제)은 우리의 양보할 수 없는 권리”라며 “선박의 해협 통행 허가를 포함한 통행 권한은 이란이 결정할 것”이라고 말했다고 19일(현지시간) BBC가 보도했다.

의회에서 국가안보·외교정책위원장을 맡고 있는 아지지 의원은 “우리는 헌법 제110조에 근거하여 환경, 해양 안전, 국가 안보를 포함하는 관련 법안을 의회에 제출할 예정”이라며 “군대가 이를 집행하게 될 것”이라고 말했다.

그는 호르무즈 해협을 “적에 맞서기 위한 우리의 자산 중 하나”라고 설명했다. 또 해협 개방을 압박하는 도널드 트럼프 미 대통령을 겨냥해서는 “진실을 왜곡하는 사람에게 기대할 것은 없다”며 “우리는 미국의 협박에 맞서 우리의 권리를 지키고 있을 뿐”이라고 말했다.

BBC는 이란의 이러한 행보가 호르무즈 해협 통제권을 단순한 협상 카드가 아닌 장기적인 영향력을 행사할 수 있는 수단으로 보고 있음을 보여준다고 분석했다. 그러면서 아지지 의원이 의회 핵심 인물이라는 점에서 그의 발언은 미·이스라엘의 공격 이후 군부 강경파의 영향력이 커진 이란 체제에서 고위층의 인식을 반영한다고 평가했다.

모하마드 에슬라미 테헤란대학 연구원은 “전쟁 후 이란의 최우선 과제는 억지력을 회복하는 것”이라며 “호르무즈 해협은 이란의 주요한 전략적 지렛대 중 하나”라고 BBC에 말했다. 그는 “이란은 다른 국가들이 이란의 새로운 해협 운영 방안을 통해 어떻게 혜택을 받을 수 있을지를 논의할 의향은 있지만, 해협 통제권만큼은 양보할 수 없는 마지노선”이라고 설명했다.

아지지 의원은 “국가 안보와 관련해서는 온건파든 강경파든 접근 방식의 차이가 있을 수 없다”며 최근 불거진 이란 체제 내 갈등설을 일축하기도 했다. 앞서 호르무즈 해협의 개방과 폐쇄를 두고 이란이 상반되는 입장을 오가자 군부 강경파와 정치 지도부 간 갈등이 드러났다는 분석이 나왔다.

아지지 의원은 호르무즈 해협을 봉쇄한 자국을 향한 중동 국가의 비판에 대해서는 “그들은 우리 지역을 미국인들에게 팔아넘긴 해적들”이라고 반박했다. 그는 아랍에미리트연합 등 중동 국가가 “세계에서 가장 큰 해적”인 미국의 군사 기지를 두고 있는 점을 거론하며 해당 미군 기지가 이란의 무인기·미사일 공격의 표적이 됐다고 했다.